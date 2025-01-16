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Как выглядит аллергия на холод и как от нее избавиться

Некоторые люди не любят зиму из-за морозов и нехватки солнечного света. Однако кому-то она доставляет серьезные проблемы — у них холод вызывает аллергию.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: www_aif_ru

Аллергия на холод

Как рассказала врач-иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова в разговоре с ТСН24, аллергия на холод представляет собой патологическую реакцию организма на низкие температуры. Вместе с тем человек способен реагировать на контакт с холодным воздухом, водой или предметами.

Есть четыре распространенных типа аллергии на холод:

  • холодовая крапивница,
  • ангионевротический отек,
  • бронхоспазм,
  • анафилактический шок (крайне редко).

Холодовая крапивница

Как отметила Екатерина Чернышова, это самая популярная аллергическая реакция. Симптомы — высыпания на коже, похожие на крапивницу, которые могут возникать на разных участках тела после контакта с холодом. Также могут появиться пятна, отеки, зуд и жжение. Обычно они проходят через несколько минут или дней. При этом даже после исчезновения высыпаний человек может страдать от слабости, нервозности и подавленности.

Холодовая крапивница может возникнуть при контакте с любыми низкими температурами, а не только с минусовыми.

Врач рассказала, что аллергия на холод часто передается по наследству. Однако холодовая крапивница, как правило, встречается у пациентов, которые уже сталкивались с другими видами крапивницы. Иногда такая аллергия появляется на фоне инфекционных заболеваний и после стресса.

Бронхоспазм

При этом состоянии сужается просвет мелких бронхов и бронхиол. Чаще всего бронхоспазм возникает у пациентов, склонных к этому заболеванию или у которых уже есть проблемы с легкими. Если эта аллергия на холод возникает редко и не беспокоит, то долгое лечение обычно не нужно. Если же бронхоспазм возникает при каждом контакте с холодным воздухом или на фоне других факторов, может потребоваться базисная терапия.

Анафилактический шок

Это тяжелое состояние, которое может возникнуть из-за холода. Этот вид аллергии встречается редко и обычно возникает при сильном переохлаждении или воздействии очень низких температур. При анафилактическом шоке снижается артериальное давление и возникает коллапс. Пациента нужно срочно госпитализировать.

Лечение и профилактика

Если у человека есть холодовая аллергия, осенью и зимой ему нужно тепло одеваться и не допускать контакта больших участков тела с холодом. При холодовой крапивнице нужно одеваться в несколько слоев и надевать термобелье (оно будет избавлять от избыточной влаги и снижать риски переохлаждения).

По словам специалиста, если реакция все-таки возникла, назначают антигистаминные второго поколения. При стойких и длительных проявлениях наружно и коротким курсом применяют препараты со стероидными гормонами. Если проявления массивные и они распространились по всему телу, нужнов вызвать скорую помощь.

«Проявления обычно недлительные, от нескольких минут, но чаще — до нескольких часов. Крайне редко проявления могут быть выражены в течение нескольких дней», — поделилась врач.

На открытые участки тела нужно наносить колдкремы, которые обладают защитными функциями. Екатерина Чернышова уточнила, что эти средства защищают только от не очень низких температур — обычно до −10 градусов. В остальных случаях нужно закрывать кожу одеждой.

Холод — причем не на улице, а дома — может не только вызвать аллергию, но и ухудшить когнитивные способности пожилых. К такому выводу пришли недавно исследователи из Marcus Institute for Aging Research и Гарвардского университета.