Как выглядит аллергия на холод и как от нее избавиться

Аллергия на холод
Как рассказала врач-иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова в разговоре с ТСН24, аллергия на холод представляет собой патологическую реакцию организма на низкие температуры. Вместе с тем человек способен реагировать на контакт с холодным воздухом, водой или предметами.
Есть четыре распространенных типа аллергии на холод:
- холодовая крапивница,
- ангионевротический отек,
- бронхоспазм,
- анафилактический шок (крайне редко).
Холодовая крапивница
Как отметила Екатерина Чернышова, это самая популярная аллергическая реакция. Симптомы — высыпания на коже, похожие на крапивницу, которые могут возникать на разных участках тела после контакта с холодом. Также могут появиться пятна, отеки, зуд и жжение. Обычно они проходят через несколько минут или дней. При этом даже после исчезновения высыпаний человек может страдать от слабости, нервозности и подавленности.
Холодовая крапивница может возникнуть при контакте с любыми низкими температурами, а не только с минусовыми.
Врач рассказала, что аллергия на холод часто передается по наследству. Однако холодовая крапивница, как правило, встречается у пациентов, которые уже сталкивались с другими видами крапивницы. Иногда такая аллергия появляется на фоне инфекционных заболеваний и после стресса.
Бронхоспазм
При этом состоянии сужается просвет мелких бронхов и бронхиол. Чаще всего бронхоспазм возникает у пациентов, склонных к этому заболеванию или у которых уже есть проблемы с легкими. Если эта аллергия на холод возникает редко и не беспокоит, то долгое лечение обычно не нужно. Если же бронхоспазм возникает при каждом контакте с холодным воздухом или на фоне других факторов, может потребоваться базисная терапия.
Анафилактический шок
Это тяжелое состояние, которое может возникнуть из-за холода. Этот вид аллергии встречается редко и обычно возникает при сильном переохлаждении или воздействии очень низких температур. При анафилактическом шоке снижается артериальное давление и возникает коллапс. Пациента нужно срочно госпитализировать.
Лечение и профилактика
Если у человека есть холодовая аллергия, осенью и зимой ему нужно тепло одеваться и не допускать контакта больших участков тела с холодом. При холодовой крапивнице нужно одеваться в несколько слоев и надевать термобелье (оно будет избавлять от избыточной влаги и снижать риски переохлаждения).
По словам специалиста, если реакция все-таки возникла, назначают антигистаминные второго поколения. При стойких и длительных проявлениях наружно и коротким курсом применяют препараты со стероидными гормонами. Если проявления массивные и они распространились по всему телу, нужнов вызвать скорую помощь.
«Проявления обычно недлительные, от нескольких минут, но чаще — до нескольких часов. Крайне редко проявления могут быть выражены в течение нескольких дней», — поделилась врач.
На открытые участки тела нужно наносить колдкремы, которые обладают защитными функциями. Екатерина Чернышова уточнила, что эти средства защищают только от не очень низких температур — обычно до −10 градусов. В остальных случаях нужно закрывать кожу одеждой.
Холод — причем не на улице, а дома — может не только вызвать аллергию, но и ухудшить когнитивные способности пожилых. К такому выводу пришли недавно исследователи из Marcus Institute for Aging Research и Гарвардского университета.