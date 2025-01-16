Как выглядит аллергия на холод и как от нее избавиться

При этом состоянии сужается просвет мелких бронхов и бронхиол. Чаще всего бронхоспазм возникает у пациентов, склонных к этому заболеванию или у которых уже есть проблемы с легкими. Если эта аллергия на холод возникает редко и не беспокоит, то долгое лечение обычно не нужно. Если же бронхоспазм возникает при каждом контакте с холодным воздухом или на фоне других факторов, может потребоваться базисная терапия.