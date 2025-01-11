Как выбрать удобные фигурные и прогулочные коньки

Фигурные коньки
Они предназначены для трюков и танцев на льду, однако универсальные модели подходят и для обычного любительского катания на катке.
Особенности ботинок
Ботинки таких коньков высокие и тонкие, объясняет «Лайфахкер». У таких моделей есть каблук и шнуровка. Обычно у них нет утеплителя, но зачастую есть набивка с возможностью термоформовки или пенными вставками. Если вы планируете кататься на крытом катке, то это не будет для вас проблемой. Если это же будет улица, ноги могут замерзнуть. При этом покупать коньки на размер больше с расчетом на теплые носки не стоит: ботинок будет плохо фиксироваться, и нога будет болтаться. Лучше в таком случае купить прогулочные коньки, о которых речь пойдет ниже.
Ботинки фигурных моделей отличаются по жесткости. Самые жесткие подходят для катания с прыжками — такие коньки защитят ноги от повреждений при приземлении.
Чтобы проверить жесткость ботинка, нужно сжать пальцами верхнюю часть голенища. Если кожа не поддается и не теряет форму, это жесткие ботинки. Если уступает под нажимом — мягкие.
Если вы любитель, не покупайте очень жесткие ботинки. Такие модели стоят дороже, а кататься в них будет некомфортно.
Особенности лезвия
У лезвий таких коньков достаточно длинная прямая часть. Благодаря этому вы будете легко скользить по льду и крепко стоять на нем. В передней части коньков можно заметить острые зубцы. Благодаря им можно выполнять сложные фигуры и остановки.
При выборе изделия обратите внимание на материал лезвия. В производстве более дорогих моделей используется высокоуглеродистая сталь. Такие коньки легче, а их лезвия дольше остаются острыми.
Как мерить фигурные коньки
Наденьте коньки, полностью зашнуруйте и походите две-три минуты. Они не должны жать, иначе вы нарушите кровообращение и ноги быстро замерзнут. Болтаться ботинки не должны, иначе нога будет плохо зафиксирована, и устойчивость снизится. Пятка должна быть прижата к задней части ботинка, голенище — плотно обхватывать ногу.
Как выбрать прогулочные коньки
Особенности ботинка
Прогулочные коньки еще называют коньками для фитнеса. Ботинки у таких моделей ниже и мягче, чем у фигурных, поэтому кататься в них удобнее. Также у прогулочных коньков есть внутренний утеплитель-сапожок. В некоторых моделях его можно достать и просушить.
Если говорить о шнуровке, есть обычные варианты со шнурками, а есть ботинки с клипсами и липучками для более быстрого и удобного надевания коньков.
Среди прогулочных моделей встречаются изделия с анатомическими вставками из синтетического пенного материала. В таких коньках еще удобнее, они хорошо фиксируются на ноге.
Особенности лезвия
Лезвие у таких моделей более прямое, чем у фигурных. Поэтому такие коньки более устойчивые, но менее маневренные (хотя для любительского катания маневренность и не требуется).
Лезвия могут быть с зубцами или без них. У прогулочных коньков зубцов меньше, чем у фигурных, и расположены они выше, так что не смогут случайно зацепиться за лед.
Как и фигурные, прогулочные коньки должны плотно обхватывать ногу. При этом они не должны давить на пальцы.
Теплые, мягкие и устойчивые коньки считаются наиболее подходящими для массового катания. К тому же часто они яркие и у них оригинальный дизайн.
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