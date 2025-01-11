Как выбрать удобные фигурные и прогулочные коньки

Ботинки таких коньков высокие и тонкие, объясняет «Лайфахкер». У таких моделей есть каблук и шнуровка. Обычно у них нет утеплителя, но зачастую есть набивка с возможностью термоформовки или пенными вставками. Если вы планируете кататься на крытом катке, то это не будет для вас проблемой. Если это же будет улица, ноги могут замерзнуть. При этом покупать коньки на размер больше с расчетом на теплые носки не стоит: ботинок будет плохо фиксироваться, и нога будет болтаться. Лучше в таком случае купить прогулочные коньки, о которых речь пойдет ниже.