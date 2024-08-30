Как выбрать товары ребенку для школы на маркетплейсах

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу посоветовал перед заказом изучить информацию о продавце. Нужно заказывать товары у официальных продавцов и дилеров. Не стоит гнаться за низкой ценой. С помощью дешевизны недобросовестные продавцы могут привлекать клиентов. Также нужно почитать отзывы. Товары надо забирать прямо из пунктов выдачи, чтобы убедиться в их подлинности.
Нужно посмотреть на маркировку. Многие вещи маркируют специальным кодом «Честный знак», в том числе обувь, товары легкой промышленности. Если такого кода нет, значит, изделия нелегальные и, возможно, поддельные. Если же он есть, нужно отсканировать его через бесплатное приложение «Честный ЗНАК». Оно покажет всю информацию о производителе и самой вещи. Если статус зеленый, значит, товар легальный, а если красный — покупать его не нужно. Жалобу можно подать сразу в приложении.
Надо также проверить целостность упаковки и информацию о товаре. Должны быть указаны: наименование и адрес изготовителя; страна и дата производства; условия хранения и эксплуатации; гарантийный срок (если он предусмотрен); знак ЕАС; размер или объем; срок службы или годности; состав.
Так, вернуть вещь без брака, которая не подошла или не понравилась, можно в течение семи дней. «Невозвратных» товаров при покупке дистанционным способом не бывает. Однако нужно, чтобы товар не был в использовании, его товарный вид должен быть сохранен.
При этом деньги за возвращенный товар продавец обязан вернуть в течение 10 дней. Если покупатель возвращает качественный товар, продавец может снять стоимость обратной доставки на склад.
Покупатель, который оплатил, но не получил свой заказ в оговоренные сроки, может потребовать доставить покупку в установленный им новый срок, вернуть деньги, а также выплатить за каждый день просрочки неустойку (0,5% за каждый день просрочки).
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