Как выбрать товары ребенку для школы на маркетплейсах

Нужно посмотреть на маркировку. Многие вещи маркируют специальным кодом «Честный знак», в том числе обувь, товары легкой промышленности. Если такого кода нет, значит, изделия нелегальные и, возможно, поддельные. Если же он есть, нужно отсканировать его через бесплатное приложение «Честный ЗНАК». Оно покажет всю информацию о производителе и самой вещи. Если статус зеленый, значит, товар легальный, а если красный — покупать его не нужно. Жалобу можно подать сразу в приложении.