Как выбрать спелый и сладкий арбуз? Простые и проверенные советы

В августе на рынках и в магазинах появляются арбузы: считается, что сезон их созревания приходится на конец лета — начало осени. В этот период покупать ягоду безопаснее всего, да и арбузы в конце лета продаются самые сладкие и сочные. «Лента.ру» выяснила, можно ли покупать эти ягоды раньше сезона, как выбрать спелый и сладкий арбуз, а какой, наоборот, лучше не покупать.