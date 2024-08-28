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Как выбрать протеиновый коктейль

Протеиновый коктейль помогает восполнить дефицит белка в рационе.

Источник: unsplash

Белки — важная составляющая нашего организма. Белки помогают строить мышцы, участвуют в обмене веществ и помогают регулировать его. Люди возлагают на протеиновые коктейли различные надежды.

Зачем пьют протеиновые коктейли?

Кто-то желает обрести красивый мышечный рельеф, а кто-то думает, что протеиновый коктейль поможет похудеть. Протеиновые коктейли также помогают восполнить дефицит белка в рационе.

Как выбрать протеиновый коктейль?

Нужно обратить внимание на происхождение белка. Белки могут быть молока, яиц, растительного сырья или мясных продуктов.

Есть такие разновидности протеина:

  • сывороточный, в основе которого порошок молочной сыворотки. Он быстро усваивается и имеет полноценный аминокислотный состав. Такой протеин подходит для приема до и после тренировок. Но в этом протеине невысокая концентрация белка;
  • яичный имеет среднюю скорость усвоения. Яичный протеин подходит людям с непереносимостью лактозы. Отличается хорошим аминокислотным балансом;
  • казеиновый протеин изготавливается из творога. Он медленно усваивается и надолго обеспечивает чувство сытости, но имеет низкую скорость усвоения.

А еще бывает монопротеин и мультипротеин. Монопротеин — это белок единого типа, который быстро усваивается. Его можно пить до и после занятий, а также после пробуждения утром.

А мультипротеин — комплекс быстрых и медленных белков. Его принимать можно до и после занятий, а также перед сном.

Сывороточные коктейли еще классифицируют по степени фильтрации.

  • Концентрат — минимальная степень, в котором концентрация белка достигает 80%.
  • Изолят — средняя степень, где минимум жиров, лактозы и до 90% белка.
  • Гидролизат — тщательная фильтрация.

Самым оптимальным является изолят сывороточного протеина. Он в меру очищен от жиров и лактозы, но сохраняет полезную для людей структуру.