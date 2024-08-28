Белки — важная составляющая нашего организма. Белки помогают строить мышцы, участвуют в обмене веществ и помогают регулировать его. Люди возлагают на протеиновые коктейли различные надежды.
Зачем пьют протеиновые коктейли?
Кто-то желает обрести красивый мышечный рельеф, а кто-то думает, что протеиновый коктейль поможет похудеть. Протеиновые коктейли также помогают восполнить дефицит белка в рационе.
Как выбрать протеиновый коктейль?
Нужно обратить внимание на происхождение белка. Белки могут быть молока, яиц, растительного сырья или мясных продуктов.
Есть такие разновидности протеина:
- сывороточный, в основе которого порошок молочной сыворотки. Он быстро усваивается и имеет полноценный аминокислотный состав. Такой протеин подходит для приема до и после тренировок. Но в этом протеине невысокая концентрация белка;
- яичный имеет среднюю скорость усвоения. Яичный протеин подходит людям с непереносимостью лактозы. Отличается хорошим аминокислотным балансом;
- казеиновый протеин изготавливается из творога. Он медленно усваивается и надолго обеспечивает чувство сытости, но имеет низкую скорость усвоения.
А еще бывает монопротеин и мультипротеин. Монопротеин — это белок единого типа, который быстро усваивается. Его можно пить до и после занятий, а также после пробуждения утром.
А мультипротеин — комплекс быстрых и медленных белков. Его принимать можно до и после занятий, а также перед сном.
Сывороточные коктейли еще классифицируют по степени фильтрации.
- Концентрат — минимальная степень, в котором концентрация белка достигает 80%.
- Изолят — средняя степень, где минимум жиров, лактозы и до 90% белка.
- Гидролизат — тщательная фильтрация.
Самым оптимальным является изолят сывороточного протеина. Он в меру очищен от жиров и лактозы, но сохраняет полезную для людей структуру.