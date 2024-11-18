Как выбрать правильную подушку

Роскачество выделяет несколько факторов, которые помогут выбрать подушку с учетом индивидуальных особенностей.
1. Подушки для разных положений сна
Основной фактор при выборе — это предпочтительное положение для сна. Эксперт советует выбирать подушку, которая поддержит позвоночник в правильном положении и снизит нагрузку на мышцы шеи.
Для тех, кто спит на боку
- Подушка должна быть достаточно высокой (12−14 см) и жесткой, чтобы компенсировать расстояние между головой и плечом, обеспечивая выравнивание шеи и позвоночника.
- Наилучший выбор — подушки с плотными наполнителями (мемори-фоам, латекс, пух с жесткостью).
- Ортопедические модели с приподнятым краем также помогают поддерживать шею и голову в оптимальном положении.
Для тех, кто спит на спине
- Подходит подушка средней жесткости и средней высоты (около 10−12 см), чтобы голова немного приподнималась, но не опускалась слишком низко или высоко.
- Хороший вариант — подушки из латекса или мемори-фоам, которые поддерживают контуры шеи, снижая нагрузку на позвонки.
- Могут подойти подушки с «вспоминающим» эффектом, которые обеспечивают комфортное положение головы и шеи.
Для тех, кто спит на животе
- Рекомендуется низкая и мягкая подушка (около 6−8 см), чтобы уменьшить изгиб шеи и нагрузку на позвоночник.
- Лучше выбирать мягкие синтетические наполнители или тонкие пуховые подушки.
- Подойдут подушки с минимальной высотой, которые не поднимают голову слишком высоко.
2. Подушки для людей с аллергией и чувствительной кожей
Людям с аллергией эксперт Роскачества рекомендует использовать гипоаллергенные материалы:
- Синтетические наполнители. Подушки с полиэстером или другими синтетическими материалами часто обрабатываются антибактериальными средствами и не способствуют размножению пылевых клещей.
- Латекс. Натуральный или синтетический латекс устойчив к пыли и микроорганизмам, а также предотвращает появление грибка. Это отличный выбор для аллергиков и людей с чувствительной кожей.
- Бамбуковое волокно. Экологичный и гипоаллергенный материал, который отлично регулирует температуру, обладает антибактериальными свойствами и хорошо пропускает воздух.
3. Подушки для людей с проблемами позвоночника и шеи
Для тех, кто страдает болями в шее или имеет проблемы с позвоночником, эксперт Роскачества рекомендует:
- Ортопедические подушки. Они имеют специальные формы (в виде волны или с выемкой для головы), что помогает поддерживать шейный отдел позвоночника.
- Подушки из мемори-фоам. Этот материал хорошо подстраивается под форму тела, создавая поддержку в нужных точках.
- Подушки с регулировкой высоты. Такие подушки можно подстроить под свои индивидуальные потребности, регулируя количество наполнителя или высоту подушки.
4. Подушки для пожилых людей
С возрастом меняется потребность в поддержке шеи и головы. Пожилым людям рекомендуется выбирать:
- Мягкие и средней высоты подушки. Они помогают снять напряжение с шеи, обеспечивая мягкую поддержку.
- Гипоаллергенные наполнители. У пожилых людей часто повышенная чувствительность, поэтому лучше выбрать гипоаллергенные материалы, которые исключают раздражение кожи и аллергии.
- Подушки с мемори-фоам или латексом. Они обладают долговечностью и сохраняют свои свойства, обеспечивая поддержку в течение длительного времени.
5. Подушки для детей
Для детей важно подобрать подушку, которая учитывает их возрастные особенности:
- До 3 лет. Для младенцев и детей до трех лет подушки не требуются, так как они могут нарушить правильное развитие позвоночника.
- Детям 3−7 лет. Подушка должна быть низкой и мягкой, чтобы поддерживать шейный отдел в правильном положении. Идеальный выбор — подушки из мягкого латекса или бамбукового волокна.
- Старше 7 лет. Ребенку можно подобрать низкую ортопедическую подушку или подушку средней жесткости из гипоаллергенного материала, обеспечивающую поддержку шеи и головы.
Кроме того, в Роскачестве рекомендуют учитывать климатические условия. В теплых помещениях предпочтительнее подушки с хорошей воздухопроницаемостью, такие как латекс или бамбуковое волокно. В холодных условиях подойдут пуховые или мемори-фоам модели, сохраняющие тепло.
Если же вы не уверены, какая жесткость или высота вам подойдут, попробуйте подушки с регулируемым наполнением. Их можно настроить под свои предпочтения.