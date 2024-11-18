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Как выбрать правильную подушку

Комфортный сон зависит не только от качества материалов, но и от того, насколько подушка соответствует потребностям конкретного человека. Кому какой вид подушки подойдёт лучше всего, рассказал эксперт Роскачества Сергей Тучин.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Роскачество выделяет несколько факторов, которые помогут выбрать подушку с учетом индивидуальных особенностей.

1. Подушки для разных положений сна

Основной фактор при выборе — это предпочтительное положение для сна. Эксперт советует выбирать подушку, которая поддержит позвоночник в правильном положении и снизит нагрузку на мышцы шеи.

Для тех, кто спит на боку

  • Подушка должна быть достаточно высокой (12−14 см) и жесткой, чтобы компенсировать расстояние между головой и плечом, обеспечивая выравнивание шеи и позвоночника.
  • Наилучший выбор — подушки с плотными наполнителями (мемори-фоам, латекс, пух с жесткостью).
  • Ортопедические модели с приподнятым краем также помогают поддерживать шею и голову в оптимальном положении.

Для тех, кто спит на спине

  • Подходит подушка средней жесткости и средней высоты (около 10−12 см), чтобы голова немного приподнималась, но не опускалась слишком низко или высоко.
  • Хороший вариант — подушки из латекса или мемори-фоам, которые поддерживают контуры шеи, снижая нагрузку на позвонки.
  • Могут подойти подушки с «вспоминающим» эффектом, которые обеспечивают комфортное положение головы и шеи.

Для тех, кто спит на животе

  • Рекомендуется низкая и мягкая подушка (около 6−8 см), чтобы уменьшить изгиб шеи и нагрузку на позвоночник.
  • Лучше выбирать мягкие синтетические наполнители или тонкие пуховые подушки.
  • Подойдут подушки с минимальной высотой, которые не поднимают голову слишком высоко.

2. Подушки для людей с аллергией и чувствительной кожей

Людям с аллергией эксперт Роскачества рекомендует использовать гипоаллергенные материалы:

  • Синтетические наполнители. Подушки с полиэстером или другими синтетическими материалами часто обрабатываются антибактериальными средствами и не способствуют размножению пылевых клещей.
  • Латекс. Натуральный или синтетический латекс устойчив к пыли и микроорганизмам, а также предотвращает появление грибка. Это отличный выбор для аллергиков и людей с чувствительной кожей.
  • Бамбуковое волокно. Экологичный и гипоаллергенный материал, который отлично регулирует температуру, обладает антибактериальными свойствами и хорошо пропускает воздух.

3. Подушки для людей с проблемами позвоночника и шеи

Для тех, кто страдает болями в шее или имеет проблемы с позвоночником, эксперт Роскачества рекомендует:

  • Ортопедические подушки. Они имеют специальные формы (в виде волны или с выемкой для головы), что помогает поддерживать шейный отдел позвоночника.
  • Подушки из мемори-фоам. Этот материал хорошо подстраивается под форму тела, создавая поддержку в нужных точках.
  • Подушки с регулировкой высоты. Такие подушки можно подстроить под свои индивидуальные потребности, регулируя количество наполнителя или высоту подушки.

4. Подушки для пожилых людей

С возрастом меняется потребность в поддержке шеи и головы. Пожилым людям рекомендуется выбирать:

  • Мягкие и средней высоты подушки. Они помогают снять напряжение с шеи, обеспечивая мягкую поддержку.
  • Гипоаллергенные наполнители. У пожилых людей часто повышенная чувствительность, поэтому лучше выбрать гипоаллергенные материалы, которые исключают раздражение кожи и аллергии.
  • Подушки с мемори-фоам или латексом. Они обладают долговечностью и сохраняют свои свойства, обеспечивая поддержку в течение длительного времени.

5. Подушки для детей

Для детей важно подобрать подушку, которая учитывает их возрастные особенности:

  • До 3 лет. Для младенцев и детей до трех лет подушки не требуются, так как они могут нарушить правильное развитие позвоночника.
  • Детям 3−7 лет. Подушка должна быть низкой и мягкой, чтобы поддерживать шейный отдел в правильном положении. Идеальный выбор — подушки из мягкого латекса или бамбукового волокна.
  • Старше 7 лет. Ребенку можно подобрать низкую ортопедическую подушку или подушку средней жесткости из гипоаллергенного материала, обеспечивающую поддержку шеи и головы.

Кроме того, в Роскачестве рекомендуют учитывать климатические условия. В теплых помещениях предпочтительнее подушки с хорошей воздухопроницаемостью, такие как латекс или бамбуковое волокно. В холодных условиях подойдут пуховые или мемори-фоам модели, сохраняющие тепло.

Если же вы не уверены, какая жесткость или высота вам подойдут, попробуйте подушки с регулируемым наполнением. Их можно настроить под свои предпочтения.