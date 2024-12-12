Как выбрать обогреватель. Что учесть при покупке

Холодный воздух попадает в такой обогреватель снизу. Он проходит через нагревательный элемент наверх и распространяется по помещению уже теплым. Плюсы конвектора в том, что его можно установить на стены, о него сложно обжечься, он мало весит (есть модели весом до 4 килограммов), потребляет меньше электричества, чем большинство других вариантов, хорошо переносит воду (можно поставить в ванной комнате).