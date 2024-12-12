Как выбрать обогреватель. Что учесть при покупке

Масляный обогреватель
Как рассказывает портал «Объясняем. РФ», пространство вокруг нагревательного элемента в таком приборе заполнено минеральным маслом. Масляный обогреватель можно оставлять постоянно включенным. Если температура в комнате поднимается до нужного уровня, датчик выключает нагрев, а когда снижается — снова включает.
Плюсы такого обогревателя — он долго сохраняет тепло после выключения и бесшумный.
Минусы масляного обогревателя в том, что он медленно нагревается, о него можно обжечься, он тяжелее других моделей (в среднем весит 6−9 килограммов).
Конвектор
Холодный воздух попадает в такой обогреватель снизу. Он проходит через нагревательный элемент наверх и распространяется по помещению уже теплым. Плюсы конвектора в том, что его можно установить на стены, о него сложно обжечься, он мало весит (есть модели весом до 4 килограммов), потребляет меньше электричества, чем большинство других вариантов, хорошо переносит воду (можно поставить в ванной комнате).
Однако есть и минусы. Конвектор долго нагревает большие помещения, быстро остывает после выключения. Кроме того, может появиться неприятный запах из-за пыли, попавшей на нагревательный элемент.
Тепловентилятор
Внутри него находится вентилятор, который прогоняет воздух через нагревательный элемент. Такой прибор подходит для быстрого обогрева небольших помещений. При этом обычно его не используют как постоянный прибор отопления.
Плюсы: компактный (можно брать с собой), быстро прогревает комнату.
Минусы в том, что он энергозатратный, шумный и сильно сушит воздух.
Инфракрасный обогреватель
Он нагревает не воздух в комнате, а предметы — стены, пол, потолок и мебель. Потом уже они отдают тепло. Такие обогреватели хорошо подходят, например, для полуоткрытых веранд кафе.
Плюсы этого прибора в том, что он бесшумный, эффективно работает на верандах и других открытых площадках, потребляет мало электричества.
Однако он малоэффективен в помещениях, где много высокой мебели или стоят перегородки, поскольку инфракрасные лучи не проходят через препятствия. Кроме того, тепло быстро уходит после отключения и инфракрасный обогреватель сушит кожу при долгом воздействии.
Полезные опции
При выборе обогревателя стоит обратить внимание на дополнительные функции. Например:
автоотключение (после того, как прибор нагрелся до определенной температуры, он выключается);
термостат (когда в помещении прохладно, устройство включается, а когда температура поднимается до установленного значения — отключается);
- таймер (можно выставить отложенный старт и время отключения);
- дистанционное управление (удаленное включение и выключение устройства через wi-fi и Bluetooth со смартфона или компьютера);
- увлажнение (в обогревателе есть емкость для воды, которая испаряется, что делает воздух менее сухим).
Что учесть при покупке?
При выборе прибора стоит проверить, есть ли у него функция отключения при перегреве. Если в доме есть дети или животные, выберите обогреватель с автоматическим выключением при падении. Для ванной комнаты лучше купить обогреватель с влагозащищенным корпусом, чтобы не случилось замыканий (подходят инфракрасные и конвекторные модели).
Правила безопасности
Нельзя ставить обогреватель в захламленных помещениях, около занавесок или мебели, накрывать его тканью и сушить на нем вещи. Прибор может перегреться и воспламениться.
Нужно убирать с обогревателя пыль — она тоже может загореться. Нельзя ставить на провода от прибора мебель и другие тяжелые предметы, чтобы не возникла искра. Не включайте электрообогреватели на ночь и не оставляйте их без присмотра.
Кстати, если в квартире холодно, можно получить перерасчет за отопление. Ранее мы рассказывали, как это сделать.