Как правильно выбрать направление для путешествия: 15+ советов, куда отправиться в зависимости от сезона

Выбор направления для путешествия во многом зависит от времени года. Сезонность влияет на погоду, доступные активности, цены и даже количество туристов. Планируя отпуск, важно учитывать все эти факторы, чтобы отдых прошел максимально комфортно и интересно. Рассказываем, как выбрать направления для путешествия в зависимости от сезона и на что стоит обратить внимание.