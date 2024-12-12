Как выбрать коньки и беговые лыжи

Как пишет «Объясняем. РФ», есть два основных стиля катания на беговых лыжах: классический (когда они скользят параллельно друг другу) и коньковый ход (лыжи нужно ставить «елочкой»). Начинающим лучше выбрать изделие для классического хода или комбинированное, если есть желание попробовать коньковый ход.
Формула подбора лыж
Они должны быть на 15−30 сантиметров длиннее вашего роста. Лыжи также должны соответствовать весу — обычно указывают диапазон, лучше ориентироваться на среднее значение.
Пластик вместо дерева
Сейчас беговые лыжи делают чаще всего из пластика или композитов, например стекловолокна или карбона. Изделие может быть сделано и из дерева, но обычно из него изготавливают только центральную часть, которая отвечает за жесткость.
Современные лыжи легки и прочны. Они менее прихотливые, чем полностью деревянные. При этом беговые современные лыжи все равно нужно протирать насухо после каждой прогулки.
К лыжам понадобятся:
- ботинки — они бывают классическими, коньковыми и универсальными, подбирать размер нужно с учетом того, что будете кататься в теплых носках;
- крепления — лучше всего всего с двумя параллельными направляющими, их маркируют буквами NNN;
- палки — начинающим подойдут алюминиевые, длиной до подбородка.
Коньки
Есть следующие типы коньков:
- прогулочные: хорошо подходят для начинающих, у таких изделий прямое лезвие и высокий ботинок, поэтому стоять на них проще;
- фигурные: тоже подходят для новичков, в таких коньках можно научиться элементам фигурного катания;
- хоккейные: у них дугообразное короткое лезвие, они массивные, есть повышенная защита, подойдут для активных игр на льду;
- беговые: лезвие длинное, ботинок обычно низкий, для новичков они будут неудобны.
На что обратить внимание
Коньки должны быть на размер больше обычной обуви — катаются обычно в теплых носках, чтобы ноги не мерзли. Проверьте качество материалов и удобство посадки — конек должен плотно фиксировать ногу, не пережимая ее.
Также могут пригодиться чехлы для лезвий (они защищают от ржавчины и затупления), шорты с мягкими вставками (уберегут при падении на лед), сумка с вентилируемым отверстием (чтобы коньки успевали просохнуть).
Тем временем эксперты дали советы, как подготовиться к горнолыжному сезону. Популярность зимнего спорта, кстати, у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны.