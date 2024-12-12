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Как выбрать коньки и беговые лыжи

Зимой многие катаются на лыжах или коньках. Предлагаем узнать, что стоит учитывать перед их покупкой.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пишет «Объясняем. РФ», есть два основных стиля катания на беговых лыжах: классический (когда они скользят параллельно друг другу) и коньковый ход (лыжи нужно ставить «елочкой»). Начинающим лучше выбрать изделие для классического хода или комбинированное, если есть желание попробовать коньковый ход.

Формула подбора лыж

Они должны быть на 15−30 сантиметров длиннее вашего роста. Лыжи также должны соответствовать весу — обычно указывают диапазон, лучше ориентироваться на среднее значение.

Пластик вместо дерева

Сейчас беговые лыжи делают чаще всего из пластика или композитов, например стекловолокна или карбона. Изделие может быть сделано и из дерева, но обычно из него изготавливают только центральную часть, которая отвечает за жесткость.

Современные лыжи легки и прочны. Они менее прихотливые, чем полностью деревянные. При этом беговые современные лыжи все равно нужно протирать насухо после каждой прогулки.

К лыжам понадобятся:

  • ботинки — они бывают классическими, коньковыми и универсальными, подбирать размер нужно с учетом того, что будете кататься в теплых носках;
  • крепления — лучше всего всего с двумя параллельными направляющими, их маркируют буквами NNN;
  • палки — начинающим подойдут алюминиевые, длиной до подбородка.

Коньки

Есть следующие типы коньков:

  • прогулочные: хорошо подходят для начинающих, у таких изделий прямое лезвие и высокий ботинок, поэтому стоять на них проще;
  • фигурные: тоже подходят для новичков, в таких коньках можно научиться элементам фигурного катания;
  • хоккейные: у них дугообразное короткое лезвие, они массивные, есть повышенная защита, подойдут для активных игр на льду;
  • беговые: лезвие длинное, ботинок обычно низкий, для новичков они будут неудобны.

На что обратить внимание

Коньки должны быть на размер больше обычной обуви — катаются обычно в теплых носках, чтобы ноги не мерзли. Проверьте качество материалов и удобство посадки — конек должен плотно фиксировать ногу, не пережимая ее.

Также могут пригодиться чехлы для лезвий (они защищают от ржавчины и затупления), шорты с мягкими вставками (уберегут при падении на лед), сумка с вентилируемым отверстием (чтобы коньки успевали просохнуть).

Тем временем эксперты дали советы, как подготовиться к горнолыжному сезону. Популярность зимнего спорта, кстати, у россиян растет, привлекая все больше людей на склоны.