Как выбрать идеальную каюту на круизном лайнере: плюсы и минусы разных категорий

Выбор каюты на круизном лайнере — один из ключевых факторов, который может существенно повлиять на отдых. Разнообразие категорий и местоположений может запутать даже опытных путешественников. Рассмотрим плюсы и минусы различных вариантов кают, а также дадим полезные советы и лайфхаки, которые помогут сделать правильный выбор.