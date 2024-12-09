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Как выбрать и взять животное из приюта

Любители животных могут взять собаку и кошку из приюта. Эксперты рассказали, что для этого нужно и как проходит эта процедура.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Как выбрать питомца

Нужно подумать о своем образе жизни и решить, есть ли у вас время и силы ухаживать за животным, советует портал «Объясняем. РФ». Нужно помнить, что питомцу нужно уделять внимание. При этом на собаку времени нужно больше — ее выгуливают минимум дважды в день.

Нужно познакомиться с животным в приюте. Надо позволить собаке или кошке понюхать вас — так вы поздороваетесь с будущим другом. Также нужно поговорить с животным спокойным и ровным голосом, угостить лакомством.

Завоевать доверие животных бывает нелегко, предупреждают эксперты. Питомцы могут подолгу привыкать к новому месту и хозяину, но обычно даже самые неконтактные из них «оттаивают».

Как оформить получение питомца

Для этого нужно будет заключить договор ответственного содержания животного. Такой документ защищает питомцев от недобросовестных владельцев. В договоре прописывают, что новый хозяин должен присылать фотоотчеты о состоянии животного, стерилизовать его и не отпускать гулять одного. Также указывают паспортные данные и адрес будущего хозяина, а также паспортные данные и контакты руководителя приюта или зооволонтеров, которые отвечали за животное.

На оформление договора дают три дня, чтобы можно было обдумать решение и подготовиться к приезду питомца. Шаблон договора предоставляет приют.

По идее хозяин может вернуть животное, если появились непредвиденные обстоятельства. Однако это не значит, что питомца можно взять, а потом отдать обратно, если надоест.

Вакцинация

Нужно узнать у сотрудников приюта, когда и как вакцинировали животное, у него должен быть ветеринарный паспорт с отметками. Остальные прививки хозяева должны будут сделать питомцу сами. Также важно узнать, нет ли у животного вирусов — само оно может не болеть, но быть переносчиком парвовироза, панлейкопении, вирусной лейкемии, иммунодефицита, герпеса, лептоспироза. Для человека эти болезни не опасны, но могут передаться другим животным того же вида: от кошки — кошке, от собаки — собаке. Держать такого питомца вместе с другим нельзя.

Нужно показать животное ветеринару: он проверит его состояние здоровья, даст рекомендации по уходу и назначит лечение, если нужно.

Как подготовить дом

Нужно убрать или переложить повыше провода, лекарства, бытовую химию, хрупкие предметы, обувь и растения. Из-за стресса животное может грызть или ронять вещи. Надо быть готовым, что кошка или собака начнут прыгать по мебели.

Нужно установить сетки-антикошки, чтобы питомец не выпал из окна. Обычные противомоскитные не подойдут — они не закреплены и могут не выдержать вес животного.

Что купить

Новому питомцу нужны миски, лоток и корм. Для кошки надо приобрести когтеточку, чтобы не царапала мебель. Собаке нужно купить шлейку, намордник и адресник, на котором будут указаны номер вашего телефона и имя питомца. Также нужны деревянные или резиновые игрушки, чтобы у нового друга было что погрызть без вреда для вашего имущества.

Адаптация кошек

В первые дни кошки забиваются под диван или кровать — они боятся нового места, и это естественная реакция. Не нужно доставать животное силой, дайте ему время. За несколько дней или месяц кошка начнет понемногу выходить и привыкнет к квартире.

За день до того, как питомец окажется у вас дома, поставьте феромоновые диффузоры (продаются в зоомагазинах). Они имитируют естественные запахи кошек — животные чувствуют знакомый аромат и ощущают себя в безопасности.

Обозначьте границы

Если кошка начала царапать мебель, закройте поврежденные места шуршащей тканью или полиэтиленом — это отпугнет животное, и питомец перестанет точить когти о диван или кресло.

То же самое можно сделать на кухне, чтобы отучить питомца запрыгивать на плиту или раковину.

Адаптация собак

Собаки привыкают к новому жилью быстрее кошек. Если в квартире питомец начал лизать стены, ему, вероятно, не хватает витаминов — стоит показать четвероногого друга ветеринару.

Как гулять с собакой из приюта

На прогулке могут возникнуть сложности: часто собаки из приюта боятся шумных городов. Поэтому нужно выходить с питомцем на улицу, когда тихо, например, ранним утром или поздним вечером. Первый месяц стоит всегда держать собаку на поводке и гулять по одному маршруту, а затем понемногу увеличивать время на улице и пробовать более людные места. Нужно следить за поведением питомца: низко опущенный хвост, прижатые к голове уши и сгорбленная спина могут говорить о тревоге.

Если собака испугалась чего-то, не уводите ее домой сразу — пусть она поймет, что на самом деле опасности нет.

Кстати, психика у собак отличается от человеческой, но и у них бывают связанные с ней расстройства. Это может произойти из-за генетической предрасположенности, физических травм и болезней.