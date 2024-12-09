Как выбрать и взять животное из приюта

Нужно узнать у сотрудников приюта, когда и как вакцинировали животное, у него должен быть ветеринарный паспорт с отметками. Остальные прививки хозяева должны будут сделать питомцу сами. Также важно узнать, нет ли у животного вирусов — само оно может не болеть, но быть переносчиком парвовироза, панлейкопении, вирусной лейкемии, иммунодефицита, герпеса, лептоспироза. Для человека эти болезни не опасны, но могут передаться другим животным того же вида: от кошки — кошке, от собаки — собаке. Держать такого питомца вместе с другим нельзя.