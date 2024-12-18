Как выбрать хорошую новогоднюю гирлянду

Проверьте документы
Как пишет «Объясняем. РФ», при покупке гирлянды нужно попросить у продавца документы, которые подтверждают безопасность товара. Это могут быть сертификат или декларация соответствия: на елочные гирлянды, которые работают на батарейках или от сети; на искусственные елки со встроенной светотехникой или электрическими гирляндами.
Если покупаете на маркеплейсах, посмотрите, есть ли сканы документов в карточке товара или ссылка реестр Росаккредитации, где есть информация о проверенной продукции.
Если вы не смогли найти документы, можете связаться с продавцом и попросить предоставить сертификат. ⠀
Осмотрите упаковку
На ней на русском языке должны быть указаны: количество и вид лампочек; есть ли защита от пыли и влаги; уровень напряжения; дата изготовления; информация об изготовителе.
Если русскоязычная этикетка наклеена поверх информации на иностранном языке — это плохой знак. Возможно, гирлянду импортировали нелегально.
Протестируйте товар в магазине
Не стесняйтесь попросить продавца подключить гирлянду к сети. Проверьте, что все лампочки горят, режимы переключаются, кнопка хорошо работает, а вилка прочно держится в розетке. При этом на проводах не должно быть изломов или других повреждений.
Длина гирлянды должна соответствовать заявленной, ее должно быть удобно подключать к сети: около 1,5 м — для дома, 10 м — для улицы.
Если почувствовали резкий запах, насторожитесь. Он может говорить о том, что гирлянда сделана из некачественного пластика. Такой товар лучше не покупать.
Если обнаружили брак уже дома, гирлянду можно вернуть в течение 14 дней.
При покупке онлайн
Если вы заказали украшение на маркетплейсе, во время получения проверьте упаковку и внешний вид гирлянды. Если заметили какие-то недостатки, откажитесь от нее.
Если человек забрал гирлянду, но дома увидел, что она не работает, он тоже может ее вернуть. Сделать это можно в течение семи дней. Однако если продавец письменно не сообщил вам о порядке возврата, то этот срок увеличивается до трех месяцев.
Многие перед Новым годом покупают не только гирлянды, но и искусственные елки. Ранее мы писали о том, как выбрать такое деревце.