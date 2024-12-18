Как выбрать хорошую новогоднюю гирлянду

Как пишет «Объясняем. РФ», при покупке гирлянды нужно попросить у продавца документы, которые подтверждают безопасность товара. Это могут быть сертификат или декларация соответствия: на елочные гирлянды, которые работают на батарейках или от сети; на искусственные елки со встроенной светотехникой или электрическими гирляндами.

Если покупаете на маркеплейсах, посмотрите, есть ли сканы документов в карточке товара или ссылка реестр Росаккредитации, где есть информация о проверенной продукции.