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Как выбрать хороший майонез к новогоднему столу

К Новому году многие закупаются майонезом — им заправляют множество салатов. При выборе продукта нужно учитывать несколько моментов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Как отмечает Роспотребнадзор по Петербургу, перед покупкой майонеза надо проверить его состав. Продукт должен содержать растительное масло, яйца, уксус, горчицу и соль. Не стоит брать майонез с искусственными добавками и консервантами.

Эксперты рассказали, что чем у продукта короче срок хранения, тем лучше. Длинный срок говорит о том, что в майонезе много стабилизаторов и консервантов.

Упаковка должна быть герметичной и целой. Это залог свежести продукта. Вздутие или деформация упаковки могут указывать на порчу товара.

Стоит обратить внимание и на цену. Качественные продукты редко стоят очень дешево. Низкая стоимость может указывать на плохое качество ингредиентов.

Кроме того, нужно выбирать проверенных производителей с хорошей репутацией на рынке.

Также посмотрите на текстуру майонеза. Она должна быть однородной и кремовой. Вкус должен быть мягким, иметь легкую кислинку.

Открытую упаковку надо хранить в холодильнике. При комнатной температуре продукт быстро испортится.

К слову, в Японии начали продавать «питьевой майонез». При этом для салатов он не подходит. Пользователи соцсетей реагируют на новинку неоднозначно.