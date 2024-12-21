Как выбрать хороший майонез к новогоднему столу

Как отмечает Роспотребнадзор по Петербургу, перед покупкой майонеза надо проверить его состав. Продукт должен содержать растительное масло, яйца, уксус, горчицу и соль. Не стоит брать майонез с искусственными добавками и консервантами.
Эксперты рассказали, что чем у продукта короче срок хранения, тем лучше. Длинный срок говорит о том, что в майонезе много стабилизаторов и консервантов.
Упаковка должна быть герметичной и целой. Это залог свежести продукта. Вздутие или деформация упаковки могут указывать на порчу товара.
Стоит обратить внимание и на цену. Качественные продукты редко стоят очень дешево. Низкая стоимость может указывать на плохое качество ингредиентов.
Кроме того, нужно выбирать проверенных производителей с хорошей репутацией на рынке.
Также посмотрите на текстуру майонеза. Она должна быть однородной и кремовой. Вкус должен быть мягким, иметь легкую кислинку.
Открытую упаковку надо хранить в холодильнике. При комнатной температуре продукт быстро испортится.
К слову, в Японии начали продавать «питьевой майонез». При этом для салатов он не подходит. Пользователи соцсетей реагируют на новинку неоднозначно.