Как выбрать безопасный алкоголь для новогоднего стола

При выборе алкогольных напитков для новогоднего стола важно прежде всего убедиться в наличии всех необходимых сертификаты качества и безопасности. Это могут быть санитарные и экологические сертификаты, подтверждающие, что продукт прошел контроль.
Врач советует отдавать предпочтение известным и проверенным брендам. Они обычно больше заботятся о своей репутации и контролируют качество продукции. Также обратите внимание на срок годности продукта, убедитесь, что упаковка не повреждена.
Проверьте состав. Гастроэнтеролог рекомендует выбирать напитки с минимальным количеством добавок, стабилизаторов и искусственных ароматизаторов.
При употреблении алкоголя важно учитывать, что некоторые сочетания напитков могут быть опасными для здоровья. По словам врача, надо обращать внимание на следующие моменты:
· Смешивание разных типов алкоголя.
Сочетание крепких спиртных напитков с пивом или винами могут вызвать резкое увеличение уровня алкоголя в крови, что может привести к более сильному алкогольному отравлению.
· Газированные напитки с алкоголем.
Газировка, особенно сладкие виды, может ускорить всасывание алкоголя в кровь, что приводит к более быстрому опьянению. К тому же газированные напитки могут усилить обезвоживание организма.
· Коктейли с множеством ингредиентов.
Напитки, содержащие большое количество различных ингредиентов, могут скрывать содержание алкоголя, что затрудняет контролирование его объема. Это увеличивает риск чрезмерного потребления.
Алкоголь с энергетическими напитками
Сочетание алкоголя с энергетиками может маскировать признаки опьянения из-за содержащихся в них кофеина и сахара. Это повышает риск алкогольного отравления.
Таниновые напитки (вино) с крепкими спиртными напитками
Употребление красного вина с крепкими алкогольными напитками (виски, водка) может вызвать дискомфорт в желудке и головные боли из-за разных компонентов.
Разные сахара и искусственные подсластители
Сочетание сладких и кисло-сладких алкогольных коктейлей может привести к более сильным похмельным симптомам.
«Таким образом в течение новогодней ночи стоит придерживаться одного типа алкогольного напитка, избегая смешивания для минимизации негативных последствий», — заключила Ольга Майорова.