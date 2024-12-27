Как выбрать безопасный алкоголь для новогоднего стола

Важно помнить всегда, и в том числе накануне Нового года, что абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует. При употреблении алкогольных напитков необходимо соблюдать умеренность и осознавать свои действия. А о том, на что важно обращать внимание при выборе алкогольных напитков, рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» Ольга Майорова.