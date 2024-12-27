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Как выбрать безопасный алкоголь для новогоднего стола

Важно помнить всегда, и в том числе накануне Нового года, что абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует. При употреблении алкогольных напитков необходимо соблюдать умеренность и осознавать свои действия. А о том, на что важно обращать внимание при выборе алкогольных напитков, рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» Ольга Майорова.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

При выборе алкогольных напитков для новогоднего стола важно прежде всего убедиться в наличии всех необходимых сертификаты качества и безопасности. Это могут быть санитарные и экологические сертификаты, подтверждающие, что продукт прошел контроль.

Врач советует отдавать предпочтение известным и проверенным брендам. Они обычно больше заботятся о своей репутации и контролируют качество продукции. Также обратите внимание на срок годности продукта, убедитесь, что упаковка не повреждена.

Проверьте состав. Гастроэнтеролог рекомендует выбирать напитки с минимальным количеством добавок, стабилизаторов и искусственных ароматизаторов.

При употреблении алкоголя важно учитывать, что некоторые сочетания напитков могут быть опасными для здоровья. По словам врача, надо обращать внимание на следующие моменты:

· Смешивание разных типов алкоголя.

Сочетание крепких спиртных напитков с пивом или винами могут вызвать резкое увеличение уровня алкоголя в крови, что может привести к более сильному алкогольному отравлению.

· Газированные напитки с алкоголем.

Газировка, особенно сладкие виды, может ускорить всасывание алкоголя в кровь, что приводит к более быстрому опьянению. К тому же газированные напитки могут усилить обезвоживание организма.

· Коктейли с множеством ингредиентов.

Напитки, содержащие большое количество различных ингредиентов, могут скрывать содержание алкоголя, что затрудняет контролирование его объема. Это увеличивает риск чрезмерного потребления.

Алкоголь с энергетическими напитками

Сочетание алкоголя с энергетиками может маскировать признаки опьянения из-за содержащихся в них кофеина и сахара. Это повышает риск алкогольного отравления.

Таниновые напитки (вино) с крепкими спиртными напитками

Употребление красного вина с крепкими алкогольными напитками (виски, водка) может вызвать дискомфорт в желудке и головные боли из-за разных компонентов.

Разные сахара и искусственные подсластители

Сочетание сладких и кисло-сладких алкогольных коктейлей может привести к более сильным похмельным симптомам.

«Таким образом в течение новогодней ночи стоит придерживаться одного типа алкогольного напитка, избегая смешивания для минимизации негативных последствий», — заключила Ольга Майорова.