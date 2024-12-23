Как встретить Новый год в одиночестве

Новый год традиционно считается семейным праздником, и мысль о том, чтобы встретить его в одиночестве, может вызывать тревогу и дискомфорт. Однако это может стать прекрасной возможностью провести время именно так, как хочется вам, без необходимости подстраиваться под чужие желания и ожидания. Об этом рассказала психолог Анна Корзун.