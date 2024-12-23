Как встретить Новый год в одиночестве

Для тех, кто впервые сталкивается с перспективой одинокой встречи Нового года, важно понять, что это отличный шанс познакомиться с собой поближе.
Знакомство с самим собой
«Многие люди, постоянно находясь в окружении других, никогда не задумывались о своих истинных предпочтениях — какие фильмы им действительно нравятся, какую музыку они хотели бы послушать, как бы они хотели провести время, если бы не нужно было учитывать чужое мнение», — говорит психолог.
Анна Корзун посоветовала не поддаваться социальному давлению и старой примете о том, как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Если вам хочется просто выспаться — это прекрасный выбор. Вы всегда можете с уверенностью сказать, что встретили праздник именно так, как хотели — в комфорте и гармонии с собой.
Если же душа просит праздника — устройте его для себя любимого. Приготовьте те блюда, которые нравятся именно вам, даже если это не традиционный новогодний стол. Создайте атмосферу, которая радует именно вас — будь то уютная тишина с книгой или любимая музыка.
Подвести итоги года
Новогодняя ночь — идеальное время для рефлексии и подведения итогов уходящего года.
Задайте себе важные вопросы: какие события были самыми яркими? За что вы благодарны этому году? Чему он вас научил? Что хотелось бы оставить в прошлом, а что взять с собой в будущее?
«Вспомните все предыдущие новогодние праздники — что делало их особенными? Какие моменты запомнились больше всего? Это поможет понять, что именно для вас наполняет праздник смыслом и радостью», — замечает психолог.
Оставайтесь на связи
Впрочем, современные технологии позволяют не чувствовать себя полностью изолированным даже в одиночестве.
Организуйте видеозвонок с друзьями или родными — только лучше сделать это заранее, так как в полночь связь может быть перегружена.
«Можно даже превратить это в небольшое онлайн-мероприятие: договоритесь надеть праздничные наряды или подготовьте интересные вопросы друг для друга», — говорит Анна Корзун.
Если синхронное общение невозможно, запишите новогодние видеопоздравления для близких заранее и попросите их сделать то же самое для вас. Просмотр этих посланий в праздничную ночь создаст ощущение связи с дорогими людьми.
«Помните, что одиночество в Новый год — это не приговор, а возможность. Возможность лучше узнать себя, научиться получать удовольствие от собственного общества и провести время именно так, как хочется именно вам. Это может стать началом новой традиции заботы о себе и внимательного отношения к собственным желаниям», — объяснила психолог.