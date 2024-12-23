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Как встретить Новый год в одиночестве

Новый год традиционно считается семейным праздником, и мысль о том, чтобы встретить его в одиночестве, может вызывать тревогу и дискомфорт. Однако это может стать прекрасной возможностью провести время именно так, как хочется вам, без необходимости подстраиваться под чужие желания и ожидания. Об этом рассказала психолог Анна Корзун.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik.com

Для тех, кто впервые сталкивается с перспективой одинокой встречи Нового года, важно понять, что это отличный шанс познакомиться с собой поближе.

Знакомство с самим собой

«Многие люди, постоянно находясь в окружении других, никогда не задумывались о своих истинных предпочтениях — какие фильмы им действительно нравятся, какую музыку они хотели бы послушать, как бы они хотели провести время, если бы не нужно было учитывать чужое мнение», — говорит психолог.

Анна Корзун посоветовала не поддаваться социальному давлению и старой примете о том, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Если вам хочется просто выспаться — это прекрасный выбор. Вы всегда можете с уверенностью сказать, что встретили праздник именно так, как хотели — в комфорте и гармонии с собой.

Если же душа просит праздника — устройте его для себя любимого. Приготовьте те блюда, которые нравятся именно вам, даже если это не традиционный новогодний стол. Создайте атмосферу, которая радует именно вас — будь то уютная тишина с книгой или любимая музыка.

Подвести итоги года

Новогодняя ночь — идеальное время для рефлексии и подведения итогов уходящего года.

Задайте себе важные вопросы: какие события были самыми яркими? За что вы благодарны этому году? Чему он вас научил? Что хотелось бы оставить в прошлом, а что взять с собой в будущее?

«Вспомните все предыдущие новогодние праздники — что делало их особенными? Какие моменты запомнились больше всего? Это поможет понять, что именно для вас наполняет праздник смыслом и радостью», — замечает психолог.

Оставайтесь на связи

Впрочем, современные технологии позволяют не чувствовать себя полностью изолированным даже в одиночестве.

Организуйте видеозвонок с друзьями или родными — только лучше сделать это заранее, так как в полночь связь может быть перегружена.

«Можно даже превратить это в небольшое онлайн-мероприятие: договоритесь надеть праздничные наряды или подготовьте интересные вопросы друг для друга», — говорит Анна Корзун.

Если синхронное общение невозможно, запишите новогодние видеопоздравления для близких заранее и попросите их сделать то же самое для вас. Просмотр этих посланий в праздничную ночь создаст ощущение связи с дорогими людьми.

«Помните, что одиночество в Новый год — это не приговор, а возможность. Возможность лучше узнать себя, научиться получать удовольствие от собственного общества и провести время именно так, как хочется именно вам. Это может стать началом новой традиции заботы о себе и внимательного отношения к собственным желаниям», — объяснила психолог.