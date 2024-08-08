Как вскрыть дверь, если потерял или забыл ключи: законные способы

В качестве альтернативного способа можно обратиться в ЖЭК или управляющую компанию. Для этого необходимо связаться с дежурным по району или УК. Возможно, они смогут предоставить доступ к квартире, особенно если существует угроза безопасности, например, оставленный включенным газ. Как и в случае с профессиональными службами, придется подтвердить свою личность и право на доступ к квартире.