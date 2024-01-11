Как возместить ущерб при коммунальной аварии. Инструкция

В начале января жители 170 домов в городе Климовске Московской области остались без отопления из-за аварии в котельной. Проблемы в городе начались на фоне сильных морозов. 4 января прорвало теплотрассу, и подача отопления в часть микрорайона была прекращена. Отопительная система города замерзла, в домах и квартирах замерзли батареи. В городе был установлен локальный режим ЧС. По данным на вечер среды, 10 января, без тепла оставались еще 12 многоквартирных домов. Власти уже пообещали произвести перерасчет за коммунальные услуги. За отопление в январе счета выставлены не будут, за электроэнергию начислят по декабрьской платежке.

На отсутствие отопления на фоне сильных морозов также жаловались жители ряда населенных пунктов под Чеховом, авария на котельной произошла в Подольске, трубу с горячей водой прорвало в Химках, лопнули трубы в подъездах в Солнечногорске, в Электростали.

Как компенсировать свой ущерб людям, оказавшимся в этой и подобных ситуациях — РБК Life выяснил у экспертов. Редакция побеседовала с юристами Виталием Ревзиным и Ириной Зуй.

Что делать, если нет электричества или тепла из-за коммунальной аварии

В соответствии с российским законодательством, электроэнергия в жилых домах может отсутствовать не более 24 часов подряд, пояснил адвокат Ревзин. Однако речь идет о плановых отключениях подачи электроэнергии. С аварийными ситуациями все выглядит несколько иначе. Электроэнергия может отсутствовать столько времени, сколько потребуется энергетикам на устранение неполадок и восстановление ее подачи. Аналогичным образом ситуация складывается и с отоплением. От подобных ситуаций не застрахован никто, и гражданам остается лишь обратиться с заявлениями в соответствующие инстанции.

Действия в данном случае:

заявить об отсутствии электроэнергии или отопления в управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, а также в городские электросети или структуру, отвечающую за теплоснабжение;

если не следует никакой реакции, нужно обратиться с заявлением в Роспотребнадзор и прокуратуру;

зафиксировать причиненный ущерб;

если проживание в квартире невозможно, нужно обратиться в Управление МЧС, к городским или районным властям, потребовать размещения во временном жилом фонде. В противном случае также следует обращаться в органы прокуратуры с жалобой на отсутствие реакции властей на чрезвычайное происшествие и связанную с ним критическую ситуацию, представляющую угрозу жизни и здоровью граждан.

«В случае с аварией в Климовске уже были возбуждены уголовные дела об ограничении по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Как показывает практика, такие дела доходят до суда и реальных виновников наказывают — как минимум штрафами», — рассказал адвокат Ревзин.

Юрист привел пример: в Новосибирской области была оштрафована энергетическая компания, которая предоставляла услуги по энергоснабжению, но из-за некачественной работы ряд жилых домов остался без света более чем на сутки. Были проведены необходимые экспертизы, и в итоге суд встал на сторону истцов и принял решение о привлечении поставщиков электроэнергии к ответу.

Еще в 2018 году Верховный суд России постановил, что если граждане столкнулись с причинением ущерба из-за недостатков поставляемых услуг, то производитель или исполнитель услуг обязаны данный ущерб компенсировать, добавил Виталий Ревзин.

Как возместить ущерб имуществу из-за коммунальной аварии

Алгоритм действий, если из-за коммунальной аварии пострадало имущество — домашняя обстановка, техника и так далее, пояснила редакции Ирина Зуй. Она подчеркнула, что в первую очередь надо сразу зафиксировать сам факт причинения ущерба.

Действия в данном случае:

если речь идет об имуществе, необходимо вызвать соответствующие службы — управляющую компанию, представителей энергосетей или теплосетей, а также независимых экспертов;

ответственные службы зафиксируют факт ущерба, а эксперты оценят его стоимость;

далее необходимо обратиться с заявлением в ответственную структуру с требованием возместить ущерб;

если заявление не будет рассмотрено или в его рассмотрении откажут, следует обращаться с исковым заявлением в суд.

Как возместить ущерб здоровью из-за коммунальной аварии

Вследствие коммунальной аварии не только жилье и имущество, но и здоровье могут оказаться под угрозой. Из-за отсутствия тепла люди могут замерзнуть, заболеть, остаться без необходимых для здоровья электроприборов, в случае отключения электричества. Поэтому, как и выше, необходимо сразу же зафиксировать факт причинения ущерба.

Действия в данном случае:

в случае ущерба здоровью надо получить соответствующее подтверждение в медицинском учреждении;

далее необходимо обратиться с заявлением в полицию с требованием проведения проверки на предмет возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих безопасности людей;

копии полученных документов — из медицинского учреждения и полиции — сохранить, они будут прилагаться к исковому заявлению в суд, с требованием компенсировать вред здоровью.

Этот иск будет рассматриваться отдельно от уголовного производства, если правоохранители увидят в происшествии состав уголовного преступления. Соответствующее решение будет вынесено судом, после чего пострадавшему будут компенсированы вред здоровью и связанные с этим издержки, например — невозможность выполнять профессиональные обязанности, рассказала в беседе с редакцией адвокат Ирина Зуй.