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Как войти в режим после новогодних каникул без ущерба для психики

Советами поделились сомнолог и терапевт-нутрициолог.

Источник: Freepik

Оливье и селедка под шубой, десерты и выключенный на неделю с лишним будильник — так для многих выглядят долгожданные зимнее каникулы. Возвращение к привычным будням, в том числе и к ранним подъемам на работу, не для всех простая задача. Как войти в режим без ущерба для психики, РБК Life рассказали сомнолог, руководитель Центра медицины сна в МГУ Александр Калинкин и терапевт-нутрициолог Надежда Чернышова.

«За последние сто лет жизни сон у нас сократился с 8 до 6 часов, а в некоторых мегаполисах уже составляет менее 6 часов», — уточнил Александр Калинкин. Так что понятно, почему у многих появляется желание отоспаться.

«Очень важно, чтобы на протяжении всех рабочих дней люди нормально высыпались. Для многих это, к сожалению, остается еще трудной задачей, потому что появляется много различных дел и избыточного света: компьютеров, гаджетов, телевизоров и так далее, что нарушает качество сна», — объясняет Александр Калинкин.

На зимних каникулах, по его мнению, лучше придерживаться нормального графика и вставать в утренние часы. «Чем раньше человек встает, тем ему будет легче засыпать вечером. Утром хорошо бы максимальное время находиться в местах, освещенных солнцем. Физическая нагрузка в первые полдня тоже улучшает качество сна», — напоминает сомнолог. По его словам, качество сна ухудшают переедание и алкоголь.

Если поддерживать график не удалось, то важно «плавно вернуться в свой рабочий режим, чтобы не было резкого скачка», считает Надежда Чернышова.

«В новогодние праздники, как ни странно, наш организм подвергается большим нагрузкам, чем в будние дни», — отмечает терапевт-нутрициолог. Это происходит из-за поздних отходов ко сну, переедания и гиподинамии.

«Мы лежим на диване, сидим за столом, сидим в кресле, сидим за рулем. Если мы больше времени находимся в помещении, то к гиподинамии добавляется и нехватка кислорода. В последние 3−4 дня перед выходом на работу нужно постепенно менять свой режим дня. Стараться вставать пораньше и ложиться пораньше, сдвигая время примерно на полчаса или на час: как бы возвращать утро не в 12 ч, не в 10 ч, а хотя бы в 9 ч», — уточняет Надежда Чернышова.

Она советует проводить больше времени на свежем воздухе: либо в лесу, либо на даче, за городом, либо просто выйти из квартиры и прогуляться вокруг дома.

«Можно выехать в парк или какое-нибудь имение: Архангельское или Царицыно. Ходить на лыжах, с детьми покататься на санках, поиграть в снежки, побегать, поваляться в сугробе», — перечисляет эксперт.

Терапевт-нутрициолог рекомендует на зимних каникулах постепенно упрощать рацион и сокращать количество порций. «Есть одна интересная ошибка. Люди говорят, сейчас я буду все каникулы объедаться сладким и жирным, а потом поголодаю или посижу на диете из куриной грудки. Так нельзя. Желательно переходить постепенно, заменяя более калорийные продукты менее калорийными, более сложные продукты, более простыми, добавляя в рацион больше свежих овощей и фруктов. Тогда будет легче перейти на обычный рацион питания», — поясняет эксперт.

За 3−4 дня перед выходом на работу также следует исключить спиртные напитки. «Алкоголь — яд, как бы кто чего не говорил, и надо дать организму возможность его вывести», — напоминает Надежда Чернышова.

Терапевт-нутрициолог рекомендует в первые дни после зимних каникул постараться не работать на износ.

«В первые дни после отпуска работоспособность снижена. Хороший начальник об этом знает. Люди, сами тоже старайтесь браться за более простые решаемые задачи и не перетруждаться, то есть входить в работу постепенно», — советует Надежда Чернышова.