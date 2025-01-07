Как войти в режим после новогодних каникул без ущерба для психики

Оливье и селедка под шубой, десерты и выключенный на неделю с лишним будильник — так для многих выглядят долгожданные зимнее каникулы. Возвращение к привычным будням, в том числе и к ранним подъемам на работу, не для всех простая задача. Как войти в режим без ущерба для психики, РБК Life рассказали сомнолог, руководитель Центра медицины сна в МГУ Александр Калинкин и терапевт-нутрициолог Надежда Чернышова.
«За последние сто лет жизни сон у нас сократился с 8 до 6 часов, а в некоторых мегаполисах уже составляет менее 6 часов», — уточнил Александр Калинкин. Так что понятно, почему у многих появляется желание отоспаться.
«Очень важно, чтобы на протяжении всех рабочих дней люди нормально высыпались. Для многих это, к сожалению, остается еще трудной задачей, потому что появляется много различных дел и избыточного света: компьютеров, гаджетов, телевизоров и так далее, что нарушает качество сна», — объясняет Александр Калинкин.
На зимних каникулах, по его мнению, лучше придерживаться нормального графика и вставать в утренние часы. «Чем раньше человек встает, тем ему будет легче засыпать вечером. Утром хорошо бы максимальное время находиться в местах, освещенных солнцем. Физическая нагрузка в первые полдня тоже улучшает качество сна», — напоминает сомнолог. По его словам, качество сна ухудшают переедание и алкоголь.
«В новогодние праздники, как ни странно, наш организм подвергается большим нагрузкам, чем в будние дни», — отмечает терапевт-нутрициолог. Это происходит из-за поздних отходов ко сну, переедания и гиподинамии.
«Мы лежим на диване, сидим за столом, сидим в кресле, сидим за рулем. Если мы больше времени находимся в помещении, то к гиподинамии добавляется и нехватка кислорода. В последние 3−4 дня перед выходом на работу нужно постепенно менять свой режим дня. Стараться вставать пораньше и ложиться пораньше, сдвигая время примерно на полчаса или на час: как бы возвращать утро не в 12 ч, не в 10 ч, а хотя бы в 9 ч», — уточняет Надежда Чернышова.
«Можно выехать в парк или какое-нибудь имение: Архангельское или Царицыно. Ходить на лыжах, с детьми покататься на санках, поиграть в снежки, побегать, поваляться в сугробе», — перечисляет эксперт.
Терапевт-нутрициолог рекомендует на зимних каникулах постепенно упрощать рацион и сокращать количество порций. «Есть одна интересная ошибка. Люди говорят, сейчас я буду все каникулы объедаться сладким и жирным, а потом поголодаю или посижу на диете из куриной грудки. Так нельзя. Желательно переходить постепенно, заменяя более калорийные продукты менее калорийными, более сложные продукты, более простыми, добавляя в рацион больше свежих овощей и фруктов. Тогда будет легче перейти на обычный рацион питания», — поясняет эксперт.
За 3−4 дня перед выходом на работу также следует исключить спиртные напитки. «Алкоголь — яд, как бы кто чего не говорил, и надо дать организму возможность его вывести», — напоминает Надежда Чернышова.
«В первые дни после отпуска работоспособность снижена. Хороший начальник об этом знает. Люди, сами тоже старайтесь браться за более простые решаемые задачи и не перетруждаться, то есть входить в работу постепенно», — советует Надежда Чернышова.