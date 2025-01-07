Как войти в режим после новогодних каникул без ущерба для психики

«Мы лежим на диване, сидим за столом, сидим в кресле, сидим за рулем. Если мы больше времени находимся в помещении, то к гиподинамии добавляется и нехватка кислорода. В последние 3−4 дня перед выходом на работу нужно постепенно менять свой режим дня. Стараться вставать пораньше и ложиться пораньше, сдвигая время примерно на полчаса или на час: как бы возвращать утро не в 12 ч, не в 10 ч, а хотя бы в 9 ч», — уточняет Надежда Чернышова.