Как волонтеры работают на месте разлива нефти в Краснодарском крае

Какие работы проводятся
Добровольцы собирают нефтепродукты в мешки для последующей утилизации на специализированном предприятии. Кроме того, волонтеры активно участвуют в спасении птиц, пострадавших от разлива мазута. На базе волонтерского штаба в поселке Витязево развернут пункт помощи, где специалисты отмывают птиц от нефтяного загрязнения и оказывают им необходимую помощь.
Ситуация осложняется тем, что разлив затронул значительные территории — почти 55 км береговой линии: объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В ликвидации последствий задействованы около 10 тысяч человек. Участникам работ предоставляется вся необходимая экипировка, средства защиты, а также организованы логистика, питание и медицинская помощь.
С каждым днем на побережье появляются новые пятна нефтепродуктов. Ежедневно более 350 единиц техники вывозят загрязненный грунт на специализированные полигоны.
Первые шаги волонтера
По приезде в Краснодарский край, добровольцы могут обратиться в Единый волонтерский штаб, где получат необходимый инвентарь и экипировку, а также будут направлены на конкретный участок.
При потребности в жилье, штаб поможет с расселением или предоставит промокод на оплату проживания.
О происшествии
Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента 11 членов экипажа были госпитализированы с переохлаждением, один человек погиб. Оба капитана танкеров задержаны, возбуждено уголовное дело. Суммарно суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых 2,4 тыс. тонн попали в Черное море. Объявление чрезвычайной ситуации на разных уровнях подчеркивает серьезность ситуации и необходимость срочных мер по ликвидации последствий разлива.
Ранее эксперт рассказала, что убрать мазут до начала пляжного сезона в Анапе и воссоздать первоначальный облик побережья является задачей из области невозможного.