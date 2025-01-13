Как волонтеры работают на месте разлива нефти в Краснодарском крае

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента 11 членов экипажа были госпитализированы с переохлаждением, один человек погиб. Оба капитана танкеров задержаны, возбуждено уголовное дело. Суммарно суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых 2,4 тыс. тонн попали в Черное море. Объявление чрезвычайной ситуации на разных уровнях подчеркивает серьезность ситуации и необходимость срочных мер по ликвидации последствий разлива.