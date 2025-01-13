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Как волонтеры работают на месте разлива нефти в Краснодарском крае

Обширный разлив нефтепродуктов, вызванный крушением танкеров в Керченском проливе, стал настоящим испытанием для экосистемы региона и местных жителей. В связи с этим был объявлен набор волонтеров для формирования бригад по уборке и благоустройству территорий, пострадавших от экологической катастрофы.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Какие работы проводятся

Добровольцы собирают нефтепродукты в мешки для последующей утилизации на специализированном предприятии. Кроме того, волонтеры активно участвуют в спасении птиц, пострадавших от разлива мазута. На базе волонтерского штаба в поселке Витязево развернут пункт помощи, где специалисты отмывают птиц от нефтяного загрязнения и оказывают им необходимую помощь.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

Ситуация осложняется тем, что разлив затронул значительные территории — почти 55 км береговой линии: объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В ликвидации последствий задействованы около 10 тысяч человек. Участникам работ предоставляется вся необходимая экипировка, средства защиты, а также организованы логистика, питание и медицинская помощь.

С каждым днем на побережье появляются новые пятна нефтепродуктов. Ежедневно более 350 единиц техники вывозят загрязненный грунт на специализированные полигоны.

Первые шаги волонтера

Чтобы стать волонтером и помочь в ликвидации последствий ЧС, необходимо зарегистрироваться на портале Добро.рф и подать заявку на единую региональную вакансию.

По приезде в Краснодарский край, добровольцы могут обратиться в Единый волонтерский штаб, где получат необходимый инвентарь и экипировку, а также будут направлены на конкретный участок.

При потребности в жилье, штаб поможет с расселением или предоставит промокод на оплату проживания.

Источник: РИА "Новости"

О происшествии

Утром 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента 11 членов экипажа были госпитализированы с переохлаждением, один человек погиб. Оба капитана танкеров задержаны, возбуждено уголовное дело. Суммарно суда перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых 2,4 тыс. тонн попали в Черное море. Объявление чрезвычайной ситуации на разных уровнях подчеркивает серьезность ситуации и необходимость срочных мер по ликвидации последствий разлива.

Ранее эксперт рассказала, что убрать мазут до начала пляжного сезона в Анапе и воссоздать первоначальный облик побережья является задачей из области невозможного.