Как власти решили изменить госгарантии оказания медпомощи в России

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, дефицит средств — традиционно главная проблема ОМС. Возрастающее количество льготников и появление новых пациентов пропорционально не отражается на объеме финансирования, отметил он: «Территориальные программы госгарантий больше похожи на индексацию тех сумм и проектов, которые были заложены годом ранее». Он также обратил внимание на несвоевременность проведения комиссий по жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), что не позволяет погрузить уже согласованные препараты в систему ОМС, а значит, сделать их доступными для пациентов. «Сейчас сложилась ситуация, когда перечень лекарств есть, а соответствующего постановления правительства нет, поэтому в программе госгарантий на 2025 год мы этих препаратов не видим», — пояснил Власов.