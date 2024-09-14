Как «Властелин колец: Кольца власти» давит на психику и разочаровывает

Фэнтезийная эпопея от Amazon «Кольца власти» после двухлетнего перерыва продолжилась вторым сезоном. Эльфы получили три кольца из драгоценного мифрила, выкованные кузнецом Келебримбором под взором Саурона-Халбранда, и воспользовались ими, чтобы восстановить королевство. Следующими соблазнились гномы — их гора Кхазад-дум погрузилась от землетрясения во мрак, и без одного из даров Аннатара (фальшивое имя Саурона) весь гномий народ, обитающий в ней, мог бы погибнуть. Теперь настает очередь людей, ведь тщеславный Келебримбор, поддавшийся уговорам Аннатара, намерен во что бы то ни стало выковать еще девять колец.