Как «Властелин колец: Кольца власти» давит на психику и разочаровывает

Фэнтезийная эпопея от Amazon «Кольца власти» после двухлетнего перерыва продолжилась вторым сезоном. Эльфы получили три кольца из драгоценного мифрила, выкованные кузнецом Келебримбором под взором Саурона-Халбранда, и воспользовались ими, чтобы восстановить королевство. Следующими соблазнились гномы — их гора Кхазад-дум погрузилась от землетрясения во мрак, и без одного из даров Аннатара (фальшивое имя Саурона) весь гномий народ, обитающий в ней, мог бы погибнуть. Теперь настает очередь людей, ведь тщеславный Келебримбор, поддавшийся уговорам Аннатара, намерен во что бы то ни стало выковать еще девять колец.
Сериал перевалил за середину с вышедшим 12 сентября пятым эпизодом. Наш обозреватель Елена Фомина считает, что Amazon путает сказочный дух с корпоративным.
Попытки низвести до земного что-то волшебное требуют и таланта, и хорошего чувства юмора. К примеру, рыцарство в «Игре престолов» — сериале, до уровня которого так и не дотянулся ни один последующий фэнтези-проект, — было лишено традиционного возвышенного благородства с большим мастерством и достоинством. Весь мир узнал, что циничный реализм, грозные драконы и оголтелая эротика в одном сюжете в 2010-х — это хорошо и интересно.
Балансируя на грани, авторы киноадаптации романов Джорджа Р. Р. Мартина не допустили постной карикатурщины и пафоса, благодаря чему оригинальную историю удалось перенести на экран практически безупречно. О ценности финального сезона до сих пор ведутся споры, но у него и не было литературной опоры. Так значит, для хорошей экранизации нужен крепкий литературный источник?
Увы, это не так. И сериал «Властелин колец: Кольца власти» это печально демонстрирует. По количеству нелепостей на один эпизод этот проект тяготеет к какому-нибудь тинейджерскому блокбастеру вроде «Сумерек» или любому телесериалу канала CW.
Имея за спиной наследие в виде трудов Джона Р. Р. Толкина, трилогии Питера Джексона и накопленного опыта телесериального производства, в котором мелькали такие жемчужины драматургии, как «Клан Сопрано», «Рим», «Американцы» или «Карточный домик», дорогостоящий проект Amazon Prime Video про эльфов и орков никак не расправит крылья. Вопрос: способен ли он был на это изначально?
Шоураннеры Дж. Д. Пейн и Патрик Маккей взялись переплюнуть трилогию Питера Джексона, благо у них для этого было полмиллиарда долларов и выкупленные Amazon права на адаптацию оригинальных произведений Дж. Р. Р. Толкина. Такой фонд гарантирует не только качественный реквизит, крышесносные визуальные эффекты, лучшие локации и массовку с горячими обедами, но и огромные ожидания аудитории. Тут, стало быть, и возникает в памяти мем «ожидание — реальность».
Первый сезон сделал попытку погрузить зрителя в эльфийское мировоззрение, следуя за дерзкой военачальницей Галадриэль (Морвет Кларк), эльфом-солдатом Арондиром (Исмаэль Крус Кордова), напыщенным кузнецом Келебримбором (Чарльз Эдвардс), полуэльфом-занудой Элрондом (Роберт Арамайо) и верховным королем Гиль-галадом (Бенджамин Уокер). Последние двое, к слову, будут бороться с Сауроном в эпичной битве, которую цитировал Питер Джексон во флешбэках «Братства Кольца».
Параллельно разворачивалась пестрая карта Средиземья: дворцовые интриги сверкающего Нуменора, конфликт отцов и детей невообразимого Кхазад-дума, сомнительные романтические отношения человеческой знахарки и угрюмого эльфа в Южных Землях. Над всей этой экспозицией нависала, словно ружье, вулкан-гора Ородруин, которая к финалу и выстрелила, то есть изверглась, скрыв над Мордором солнце на радость орочьим племенам под предводительством Адара (Сэм Хэзелдайн). Убежденный, что расправился с Сауроном (Чарли Викерз), этот персонаж символизирует собой наивное отношение мимолетной жизни к вечному злу.
С происхождения Саурона оттолкнулся второй сезон. Целых три эпизода, вышедших разом в один день, понадобились для расстановки фигур: зрители по-прежнему следят за несколькими ветвями сюжета — эльфийскими похождениями Галадриель и команды, путешествием Истари и мохноногов, манипуляциями Саурона с Келебримбором, взрывными диалогами гномов горы Кхазад-дум, мытарствами Арондира и беженцев из Южных земель, упадком Нуменора. Стоит сказать, что все это довольно утомительно.
Хитрые шоураннеры попытались сбить зрителей с толку, открыв историю с другим актером в роли антагониста: вместо Чарли Викерза короткую сцену отыграл Джек Лоуден, чтобы быстро превратиться в черный кисель. Поедая жуков и крыс, а затем и людей, кисель в конце концов становится тем, кто выловил Галадриель из пучины в первом сезоне.
Где-то в пустыне пешком бродят мохноног Нори и долговязый Незнакомец, а за ними по пятам скачут всадники Темного Волшебника (Киран Хайндс) и никак не могут их настичь. Орки, получившие от Адара исполнение обещания захватить земли для достойной жизни в Мордоре, очень неохотно плетутся за ним оккупировать другие территории. Королева-наместница Нуменора Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон), ослепленная в своем миротворческом походе, где ее капитан Элендиль (Ллойд Оуэн) потерял сына Исилдура (Максим Болдри), упускает свою власть в глупо обставленном государственном перевороте.
Арондир и Исилдур (мальчик, который выжил) встречают очень злых энтов, по которым только что прошлись орочьи полки, и только эльфийская дипломатия спасает их от неминуемой гибели.
Вся эта невыносимая толща событий от эпизода к эпизоду давит на психику, манипулирует эмоциями и оценками через оммажи и поклоны предыдущим экранизациям толкиновского эпоса.
Вот в Темном Волшебнике узнается Саруман (но это не он); сходство мохнонога Нори с Фродо до встречи с Кольцом раздражает своей застывшей восторженностью; разные предметы ввергают коснувшихся их в транс, подобно тому, какой испытывали герои трилогии Джексона, касаясь Кольца. И так далее. Диалоги не звучат, хотя актеры отчаянно стараются дать словам акцент (особенно старается Морвет Кларк со своим «Саурррон» на выдохе).
Вместо того чтобы рассказывать зрителю сказку, герои рассказывают друг другу небылицы с серьезными физиономиями, и это разрушает всю магию. Даже явленный в четвертом эпизоде Том Бомбадил с лицом Рори Киннира, которого фанаты Средиземья так и не увидели в трилогиях, и даже исполненная Руфусом Уэйнрайтом (автор хита Hallelujah) песенка «Старина Том Бомбадил» на стихи Толкина не оживляют эту холодную дорогую фреску.
«Властелин колец» Питера Джексона был волшебной историей о великих королях и героях, а «Кольца власти» от Amazon получились заметками о солдатах и чумазых крестьянах. Благородный порыв рассказать сказку о «каждом из нас» в призме корпорации искажается и становится унылым субпродуктом без вкуса, без чувства юмора и без особого смысла.