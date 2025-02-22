Как владельцу квартиры узнать код от домофона в подъезде

Еще один способ попасть в подъезд — использование универсального ключа, который подходят ко многим маркам домофонов. Такие ключи часто есть у почтальонов, курьеров, сотрудников управляющих компаний. Они работают за счет того, что содержат в памяти все заводские коды определенного производителя. Однако даже если такой ключ у вас есть, он не гарантирует доступ в конкретный подъезд — в большинстве случаев стандартные настройки домофонов меняются на индивидуальные коды.