Как вести семейный бюджет

Супруги вместе живут пять лет, у них двое детей. Жена находится в декрете и временно не получает доход. Супруг является кормильцем в семье. Жена знает о сумме его доходов, и у них в семье распланированы все траты, а также взносы на финансовые цели. Муж переводит супруге деньги на текущие расходы, а также на ее личные потребности. При этом мужчина берет на себя крупные покупки: расходы на ремонт, отпуск, образование детей, но и может также переводить деньги жене на организацию покупок, пока он на работе. Основное правило — все планы и расходы обсуждаются вместе. Оба супруга работают и то, что зарабатывают, отправляют на совместный счет. Тратят деньги с него на общие цели и на личные траты.