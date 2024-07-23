Как вернуть госпошлину, оплаченную через Госуслуги

Госпошлина — это налог за услуги, которые гражданам предоставляет государство. Чаще всего госпошлину оплачивают автомобилисты, когда совершают сделки, связанные с авто, например, получают права, паспорт транспортного средства (ПТС) или государственный номер.
Госпошлина на получение водительского удостоверения старого образца составляет две тысячи рублей, а за новый придется заплатить три тысячи рублей. Госномер на авто — две тысячи рублей, прицепы и мотоциклы —1500, ПТС стоит 800 рублей, если захотите внести изменения — 350.
Налог можно оплатить не только в банке и ГИБДД, но и также внести плату через региональные сайты, например, Госуслуги.
Как оформить возврат через Госуслуги
Независимо от того, как вы оплачивали госпошлину, деньгами распоряжается ГИБДД. Заявку на возврат денежных средств на Госуслугах можно подать только в том случае, если:
- вы оплачивали налог через данный портал;
- в платежном поручении указан уникальный идентификатор начислений (УИН), по которому налоговая служба отслеживает движение платежа. УИН указан во второй строке квитанции и состоит из 20 цифр;
- после оплаты не прошло трех лет;
- у вас на руках есть заявление с обоснованием причины возврата госпошлины.
Ведомство рассмотрит заявление о возрасте в течение 30 календарных дней. При положительном решении в этот же период будут возвращены средства.
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Анна Морозова