Как вернуть деньги за некачественную салонную услугу

По закону РФ «О защите прав потребителей», любая услуга, в том числе и салонная, должна соответствовать запросам клиента, быть безопасной и выполненной в соответствии с правилами и стандартами. Соответственно, если хотя бы одно из условий нарушено, потребитель вправе вернуть свои денежные средства. Чтобы это сделать, нужно доказать факт некачественного оказания услуги, после чего обратиться в соответствующие органы. Рассказываем пошагово, как поступить, если в салоне красоты произошел «конфуз» за ваши деньги.