Как вернуть деньги за некачественную салонную услугу

По закону РФ «О защите прав потребителей», любая услуга, в том числе и салонная, должна соответствовать запросам клиента, быть безопасной и выполненной в соответствии с правилами и стандартами. Соответственно, если хотя бы одно из условий нарушено, потребитель вправе вернуть свои денежные средства. Чтобы это сделать, нужно доказать факт некачественного оказания услуги, после чего обратиться в соответствующие органы. Рассказываем пошагово, как поступить, если в салоне красоты произошел «конфуз» за ваши деньги.
Шаг 1: зафиксируйте правонарушение
Доказать, что оказанная услуга противоречит вашим ожиданиям — достаточно сложно, поэтому ждать компенсацию за не тот оттенок окрашивания или чрезмерно подстриженные кончики не стоит. Однако, если во время процедуры здоровью был нанесен ущерб, клиент вправе потребовать возврат денежных средств. Для этого необходимо зафиксировать проблему, обратившись к врачу, а также сделать фото и видео для подтверждения. Кроме того, стоит сохранить чек или запросить выписку в банке, если оплата была совершена безналичным способом.
Шаг 2: попробуйте «мирно» решить конфликт
Салоны, которые дорожат своей репутацией, могут добровольно вернуть деньги за оказание некачественной услуги. Для этого нужно заявить о своих намерениях вернуть средства и доказать факт нарушения. Однако, в случае, если нанесен ущерб здоровью, помимо возмещения суммы за услугу могут также понадобиться деньги на лечение, поэтому придется составлять досудебную претензию или подавать иск.
Шаг 3: напишите досудебную претензию
Досудебная претензия — уведомление, указывающее на факт потенциального нарушения. В документе нужно указать всю информацию о месте, времени и дате оказания услуги, не забыв упомянуть о факте нарушения, подтвердив его медицинскими показаниями и фото/видео материалами. Также в претензии нужно написать свои требования и сумму, которую вы хотите получить от салона. Кстати, к ней можно надбавить штраф размером 50% от всей присужденной суммы.
Важно: обязательно укажите даты, в которые салон или мастер должен предоставить вам компенсацию за некачественную услугу. Если срок будет нарушен, вы вправе ежедневно взимать 3% от стоимости услуги до полного погашения задолженности.
После этого претензию нужно передать либо лично сотруднику, либо отправить по официальному email-адресу, на юридический адрес организации или по месту жительства владельца. Узнать эту информацию можно на официальном сайте или в «уголке потребителя».
Шаг 4: напишите претензию в Роспотребнадзор
Качество оказания услуг на территории РФ контролирует Роспотребнадзор. В случае выявления нарушений клиент вправе получить бесплатную консультацию специалистов в территориальном отделении управления, а также написать претензию на сайте, прикрепив к ней все необходимые сведения и доказательства. Обычно обращения, поданные через сайт, рассматриваются в досудебном порядке.
Шаг 5: подайте иск в суд
Если досудебная претензия и жалоба в Роспотребнадзор не принесли результатов, нужно подавать судебный иск. Сделать это можно лично через канцелярию суда или же дистанционно — по почте или через портал ГАС «Правосудие». Для этого понадобится приложить:
- подробное описание нарушений;
- все доказательства по факту некачественного оказания услуги;
- медицинское свидетельство, подтверждающее нанесенный ущерб;
- копию досудебной претензии с пометкой, что на нее не был получен ответ.
Если салон будет отвергать доказательства, клиент вправе ходатайствовать о проведении независимой экспертизы.
Важно: в случае, если суд признает факт оказания некачественной услуги и потребует у салона возместить ущерб, клиент должен получить исполнительный лист. Его необходимо передать в банк, где у обвиняемой стороны открыт расчетный счет, или — в территориальный отдел службы судебных приставов по месту регистрации ИП (мастера или владельца салона) или организации (салона красоты).
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Кристина Корчанова