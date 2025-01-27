Как вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб

Обычно в договоре указаны правила возврата денежных средств. Если этих условий нет, применяются нормы гражданского законодательства.
«По Гражданскому кодексу, потребитель может отказаться от услуг и потребовать возврата денег за неиспользованный период. Однако спортзал имеет право удержать сумму, которая покроет уже понесённые им расходы», — объясняет юрист.
Если спортзал не исполняет свои обязательства, например, закрыт без предупреждения или услуги предоставляются не в полном объёме, можно ссылаться на Закон «О защите прав потребителей» и требовать возврат полной суммы или её части.
Есть, по словам Марии Яковлевой, и другие нюансы. Если абонемент был куплен через интернет, то в течение 7 дней с момента покупки можно отказаться от него без объяснения причин. Если же фитнес-клуб не работает из-за форс-мажорных обстоятельств, например, эпидемии, возврат денег возможен только в случаях, прямо прописанных в договоре.
Чтобы вернуть деньги, нужно направить претензию в адрес фитнес-клуба. К ней стоит приложить копии договора и документов, подтверждающих оплату. Если ответа не последует или он будет отрицательным, можно обратиться в суд или Роспотребнадзор, говорит эксперт.
«Важно помнить, что причины, связанные с личным нежеланием пользоваться абонементом, редко становятся основанием для возврата средств. Однако при правильной подготовке документов и аргументов можно отстоять свои права», — отмечает Мария Яковлева.