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Как вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб

Вернуть деньги за абонемент в спортзал возможно, но только при соблюдении определённых условий. Главное — внимательно изучить договор, заключённый с фитнес-клубом. Об этом рассказала Мария Яковлева, директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры».

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Обычно в договоре указаны правила возврата денежных средств. Если этих условий нет, применяются нормы гражданского законодательства.

«По Гражданскому кодексу, потребитель может отказаться от услуг и потребовать возврата денег за неиспользованный период. Однако спортзал имеет право удержать сумму, которая покроет уже понесённые им расходы», — объясняет юрист.

Если спортзал не исполняет свои обязательства, например, закрыт без предупреждения или услуги предоставляются не в полном объёме, можно ссылаться на Закон «О защите прав потребителей» и требовать возврат полной суммы или её части.

Есть, по словам Марии Яковлевой, и другие нюансы. Если абонемент был куплен через интернет, то в течение 7 дней с момента покупки можно отказаться от него без объяснения причин. Если же фитнес-клуб не работает из-за форс-мажорных обстоятельств, например, эпидемии, возврат денег возможен только в случаях, прямо прописанных в договоре.

Чтобы вернуть деньги, нужно направить претензию в адрес фитнес-клуба. К ней стоит приложить копии договора и документов, подтверждающих оплату. Если ответа не последует или он будет отрицательным, можно обратиться в суд или Роспотребнадзор, говорит эксперт.

«Важно помнить, что причины, связанные с личным нежеланием пользоваться абонементом, редко становятся основанием для возврата средств. Однако при правильной подготовке документов и аргументов можно отстоять свои права», — отмечает Мария Яковлева.