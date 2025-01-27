Как вернуть деньги за абонемент в фитнес-клуб

Есть, по словам Марии Яковлевой, и другие нюансы. Если абонемент был куплен через интернет, то в течение 7 дней с момента покупки можно отказаться от него без объяснения причин. Если же фитнес-клуб не работает из-за форс-мажорных обстоятельств, например, эпидемии, возврат денег возможен только в случаях, прямо прописанных в договоре.