Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали нефтепровод «Дружба», по которому российские углеводороды поставляются в Европу.
Как пишет Telegram-канал «Русское оружие», поврежден участок нефтепровода в селе Найтоповичи Унечского района Брянской области.
Примечательно, что удар украинские боевики нанесли после встречи главы киевского режима Владимира Зеленского с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Напомним, что это уже не первая атака на нефтепровод.
Ранее глава словацкого правительства заявлял, что Братислава будет «очень жёстко реагировать» на попытки Киева вывести из строя «Дружбу».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что атака на нефтепровод никак не повлияла на его работу.
«Ночная атака на энергетическую инфраструктуру России не влияет ни на работу нефтепровода “Дружба”, ни на поставки нефти в Венгрию», — сказал венгерский дипломат.
Ранее ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» 22 августа. Тогда его работа была приостановлена на несколько дней.
Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос призвал власти Венгрии и Словакии пересмотреть свое отношение к Украине после ее ударов по нефтепроводу.
«Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины», — считает эксперт.
Он также заявил о необходимости экономического и энергетического возмездия в отношении киевского режима. Лейрос уверен, что Украина может столкнуться с серьезными последствиями, если не прекратит нарушать суверенитет своих соседей.