Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный способ

Так, в кипящую воду с яйцами можно насыпать немного соды. Тогда скорлупа не будет прилипать к белку, пишет «Правда. Ру». Если она не повреждена, сода не повлияет на вкус, зато заметно облегчит процесс очистки. Как правило, благодаря такому способу скорлупа легко сходит с яиц.
«Белновости» ранее поясняли, что благодаря соде яйца находятся в среде со щелочной реакцией. В связи с этим скорлупа становится более хрупкой и не так крепко держится на белковой поверхности.
Яйца — очень полезный продукт, поскольку в них содержится фосфор. Он очень нужен нашему организму.