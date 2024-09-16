Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный способ

Так, в кипящую воду с яйцами можно насыпать немного соды. Тогда скорлупа не будет прилипать к белку, пишет «Правда. Ру». Если она не повреждена, сода не повлияет на вкус, зато заметно облегчит процесс очистки. Как правило, благодаря такому способу скорлупа легко сходит с яиц.