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Как варить яйца, чтобы скорлупа легко снималась: проверенный способ

Сварить яйца нетрудно, но вот очистить их от скорлупы бывает сложно. Если она плотно держится, процесс затягивается. Кроме того, после такой очистки продукт плохо выглядит. Однако есть способ избежать этих проблем.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Так, в кипящую воду с яйцами можно насыпать немного соды. Тогда скорлупа не будет прилипать к белку, пишет «Правда. Ру». Если она не повреждена, сода не повлияет на вкус, зато заметно облегчит процесс очистки. Как правило, благодаря такому способу скорлупа легко сходит с яиц.

«Белновости» ранее поясняли, что благодаря соде яйца находятся в среде со щелочной реакцией. В связи с этим скорлупа становится более хрупкой и не так крепко держится на белковой поверхности.

Яйца — очень полезный продукт, поскольку в них содержится фосфор. Он очень нужен нашему организму.