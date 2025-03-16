Как в театрах Москвы прошли спектакли, куда пускали исключительно с документами

Напомним, с 15 марта вход в учреждения, подведомственные столичному департаменту культуры, возможен исключительно по именным билетам с предъявлением документа, подтверждающего личность. В их числе — 63 театра, а также 36 культурных центов и концертных залов. Цель нововведения — повышение безопасности посетителей и борьба с перекупщиками билетов.
Андрей Черномуров, первый замгенерального директора Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко:
— На этапе подготовки к реализации пилотного проекта правительства Москвы и департамента культуры Москвы мы предприняли все возможные меры для того, чтобы визит в МАМТ, как и раньше, оставался комфортным для зрителя — от выбора спектакля для посещения на сайте stanmus.ru до выхода из театра по его окончании. Мы увеличили количество работающих входов и сотрудников, проверяющих билеты. Хотим отдельно подчеркнуть, что в зале Основной сцены МАМТ — более тысячи посадочных мест, и множество спектаклей проходят при аншлаге, а потому определенные затруднения на входе неизбежны — как до начала реализации проекта, так и после него. Для того чтобы минимизировать неудобства, связанные с проходом в театр, мы рекомендуем распечатывать электронные билеты, использовать мобильные приложения «Мой ID», «Госуслуги», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», чтобы сформировать удостоверение личности в электронном виде, а также приходить заранее — театр открывается для зрителей за час до спектакля. За это время можно посмотреть выставку в музее театра, посетить сувенирный магазин и буфет.
Дмитрий Куклачев, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева:
— Сегодня проход зрителей по документам прошел без единого нарекания и недовольства. Зрители все прекрасно понимали ситуацию, за исключением пары человек, которые были не в курсе новых правил продажи билетов и посещения театров. Мы не требовали от зрителей одного документа для идентификации и сверки их данных, указанных на билете. Можно было пройти по 14 документам, включая именную банковскую карту. У нас один вход и мы не могли разделить потоки зрителей, но поставили четырех администраторов, которые знали ответы на все возможные вопросы от зрителей. В зал зашли все зрители и у нас не было задержки спектакля ни на минуту. На будущие спектакли билеты по-прежнему раскупают, мы видим небольшой спад, но он в пределах 10 процентов. Но, как и к любому нововведению, люди должны привыкнуть и понимать, что это сделано ради их безопасности.
Марина Евса, первый заместитель художественного руководителя — директор «Московского театра “Современник”:
— Мы обеспечиваем удобную продажу билетов онлайн и в кассе, чтобы сделать процесс максимально комфортным. На Основной сцене мы увеличили количество входных дверей, рамок металлоискателей и сотрудников для ускорения прохода зрителей. Таким образом, мы сводим риск возникновения очередей на входе к минимуму. Администраторы и волонтеры прошли необходимый инструктаж и готовы оперативно помочь зрителям в случае необходимости. Уверены, что, как и прежде, посещение нашего театра доставит только положительные эмоции.
В пресс-службе Театра Олега Табакова, спектакли которого проходят на сцене «Современника» отметили, что сегодня на входе очередей не наблюдалось, в целом процедура проверки билетов и сверки данных заняла не больше времени, чем раньше — до введения новой системы продажи билетов.
Так как для входа в театр необязательно иметь паспорт, это может быть любой документ, удостоверяющий личность: карта москвича, пенсионное удостоверение, военный или студенческий билет, заграничный паспорт, даже именная банковская карта