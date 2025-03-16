Как в театрах Москвы прошли спектакли, куда пускали исключительно с документами

— Сегодня проход зрителей по документам прошел без единого нарекания и недовольства. Зрители все прекрасно понимали ситуацию, за исключением пары человек, которые были не в курсе новых правил продажи билетов и посещения театров. Мы не требовали от зрителей одного документа для идентификации и сверки их данных, указанных на билете. Можно было пройти по 14 документам, включая именную банковскую карту. У нас один вход и мы не могли разделить потоки зрителей, но поставили четырех администраторов, которые знали ответы на все возможные вопросы от зрителей. В зал зашли все зрители и у нас не было задержки спектакля ни на минуту. На будущие спектакли билеты по-прежнему раскупают, мы видим небольшой спад, но он в пределах 10 процентов. Но, как и к любому нововведению, люди должны привыкнуть и понимать, что это сделано ради их безопасности.