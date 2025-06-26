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Как в России начнут готовить кадры со школьной скамьи

В России необходимо начинать подготовку квалифицированных кадров еще со школьной скамьи, для этого созданы все условия. Об этом ВФокусе Mail заявила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина во время ПМЭФ.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

«По прошлому нацпроекту — “Образование” — создана мощная инфраструктура дополнительного образования. Это самое востребованное направление среди родителей, потому что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок развивался не только по школьной программе, но и еще в каких-то профильных и особенно популярных темах: робототехника, IT, искусство, культура», — сказала Малявина.

Она напомнила, что в рамках нацпроекта «Образование», который действовал с 2019 по 2024 год, в стране были созданы тысячи центров дополнительного образования.

«В малых городах и населенных пунктах и сельских территориях это точки роста. В городах более крупных это кванториумы, региональные “Сириусы”, центры научной коллаборации. Соответственно, сами названия говорят за себя, в них собраны разные программы для детей. Сейчас можно записаться в эти кружки и секции через “Госуслуги”», — пояснила Малявина.

По ее словам, в скором времени родители начнут задумываться над тем, куда и на какое направление отдать своего ребенка с сентября. Она рекомендует обратиться и изучить данные центры допобразования, чтобы принять решение о том, где их ребенок сможет развиваться.