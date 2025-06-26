Как в России начнут готовить кадры со школьной скамьи

«По прошлому нацпроекту — “Образование” — создана мощная инфраструктура дополнительного образования. Это самое востребованное направление среди родителей, потому что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок развивался не только по школьной программе, но и еще в каких-то профильных и особенно популярных темах: робототехника, IT, искусство, культура», — сказала Малявина.
Она напомнила, что в рамках нацпроекта «Образование», который действовал с 2019 по 2024 год, в стране были созданы тысячи центров дополнительного образования.
«В малых городах и населенных пунктах и сельских территориях это точки роста. В городах более крупных это кванториумы, региональные “Сириусы”, центры научной коллаборации. Соответственно, сами названия говорят за себя, в них собраны разные программы для детей. Сейчас можно записаться в эти кружки и секции через “Госуслуги”», — пояснила Малявина.
По ее словам, в скором времени родители начнут задумываться над тем, куда и на какое направление отдать своего ребенка с сентября. Она рекомендует обратиться и изучить данные центры допобразования, чтобы принять решение о том, где их ребенок сможет развиваться.