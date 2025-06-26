Как в России начнут готовить кадры со школьной скамьи

«В малых городах и населенных пунктах и сельских территориях это точки роста. В городах более крупных это кванториумы, региональные “Сириусы”, центры научной коллаборации. Соответственно, сами названия говорят за себя, в них собраны разные программы для детей. Сейчас можно записаться в эти кружки и секции через “Госуслуги”», — пояснила Малявина.