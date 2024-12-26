Как в городах России контролируют чистоту воздуха

Система, позволяет жителям наблюдать за изменениями в уровне загрязняющих веществ в реальном времени. Пукалов отметил, что в 2024 году планируется снизить объемы выбросов более чем на 700 тыс. тонн диоксида серы, что является значительным достижением. «Это никогда не происходило в истории России и СССР», — рассказал он ТАСС.
«Это загрязняющие вещества весом почти в 2 тыс. Царь-колоколов, которые не попали в атмосферу Норильска», — подчеркнул эксперт.
Система была организована «Норникелем», который передал ее администрации города. Данные о качестве воздуха теперь доступны в онлайн-режиме на официальном сайте Норильск.рф, где индекс качества воздуха отображается в удобной цветовой шкале: зеленый — отсутствие загрязнения, желтый — умеренное, красный — высокое. В Норильском промышленном районе установлено 16 станций экологического мониторинга, которые отслеживают различные показатели, включая диоксид серы, сероводород и пыль.
Федеральный проект «Чистый воздух» стартовал в 2019 году в 12 городах, среди которых Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. По указанию президента, с 1 сентября 2023 года к проекту присоединились еще 29 городов из 16 регионов, в основном из Сибири и Дальнего Востока. В рамках проекта до конца 2026 года 12 первоначальных участников должны сократить общий объем выбросов загрязняющих веществ как минимум на 20%, в то время как 29 новых городов-участников обязаны снизить выбросы опасных загрязняющих веществ вдвое по сравнению с уровнями 2020 года до конца 2030 года.
Ранее ученые впервые показали, как менялось качество воздуха в мире с 1850 года.