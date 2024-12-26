Как в городах России контролируют чистоту воздуха

Федеральный проект «Чистый воздух» стартовал в 2019 году в 12 городах, среди которых Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. По указанию президента, с 1 сентября 2023 года к проекту присоединились еще 29 городов из 16 регионов, в основном из Сибири и Дальнего Востока. В рамках проекта до конца 2026 года 12 первоначальных участников должны сократить общий объем выбросов загрязняющих веществ как минимум на 20%, в то время как 29 новых городов-участников обязаны снизить выбросы опасных загрязняющих веществ вдвое по сравнению с уровнями 2020 года до конца 2030 года.