Как в домашних условиях определить качество питьевой воды

Качество питьевой воды — очень важный фактор для здоровья и самочувствия человека. Но как понять, что вы пьете безопасную воду? Есть несколько основных методов определить это самостоятельно, рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.