Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как в домашних условиях определить качество питьевой воды

Качество питьевой воды — очень важный фактор для здоровья и самочувствия человека. Но как понять, что вы пьете безопасную воду? Есть несколько основных методов определить это самостоятельно, рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Источник: Freepik

Конечно, домашние методы позволят получить лишь общее представление о том, что вы пьете, но и они окажутся полезными.

Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на цвет, мутность и наличие осадка. Чистая вода должна быть прозрачной и бесцветной. Проверьте воду на наличие посторонних запахов, например, хлора или сероводорода и вкусовых аномалий. Неприятный запах или вкус может указывать на загрязнение.

Также самостоятельно можно определить уровень кислотности воды с помощью pH-метра. По словам специалиста, оптимальный уровень pH для питьевой воды — около 7.

Кроме того, существуют доступные по цене тест-наборы, которые позволяют проверить наличие основных загрязнителей, таких как нитраты, бактерии, тяжелые металлы и хлор.

Если вы заметили, что вода из-под крана плохого качества, выберите фильтры для воды, которые могут помочь улучшить качество, удаляя хлор, свинец и другие вредные вещества.

При этом самый доступный способ убить микробы и бактерии, а также избавиться от химических загрязнений — кипячение воды.

Для более точного анализа качества эксперт советует обращаться в специализированные лаборатории. Регулярное тестирование воды — это лучший способ гарантировать ее безопасность для питья, заключила Асият Абдуллаева.