Как в домашних условиях определить качество питьевой воды

Конечно, домашние методы позволят получить лишь общее представление о том, что вы пьете, но и они окажутся полезными.
Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на цвет, мутность и наличие осадка. Чистая вода должна быть прозрачной и бесцветной. Проверьте воду на наличие посторонних запахов, например, хлора или сероводорода и вкусовых аномалий. Неприятный запах или вкус может указывать на загрязнение.
Также самостоятельно можно определить уровень кислотности воды с помощью pH-метра. По словам специалиста, оптимальный уровень pH для питьевой воды — около 7.
Кроме того, существуют доступные по цене тест-наборы, которые позволяют проверить наличие основных загрязнителей, таких как нитраты, бактерии, тяжелые металлы и хлор.
Если вы заметили, что вода из-под крана плохого качества, выберите фильтры для воды, которые могут помочь улучшить качество, удаляя хлор, свинец и другие вредные вещества.
Для более точного анализа качества эксперт советует обращаться в специализированные лаборатории. Регулярное тестирование воды — это лучший способ гарантировать ее безопасность для питья, заключила Асият Абдуллаева.