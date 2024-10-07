Как узнать свою «Натальную карту»

Разбор натальной карты в приложении очень похож на то, что происходит в самом шоу. В разделе «Астробаза» Олеся и Дима дадут комментарий основному знаку Зодиака, «Внешняя личинка» раскроет то, каким человека видит общество. В рубриках «Любовь», «Интеллект» и «Деньги» обсудят отношение пользователя к романтике, его тип мышления и заработок соответственно. Как и в самом шоу, можно проголосовать, верить или не верить сказанному, а затем перейти к следующему разделу.