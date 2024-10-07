Как узнать свою «Натальную карту»

«Натальная карта» — популярное шоу на платформе VK-Видео, на котором двое ведущих, Олеся Иванченко и Дима Журавлев, разбирают натальную карту гостя, а его задача — рассказать, согласен он с астрологическим разбором или нет. Шоу носит юмористический и развлекательный характер, а каждый выпуск собирает десятки миллионов просмотров.
В гостях у Олеси и Димы побывали многие комики, музыканты, артисты и другие деятели шоу-бизнеса: Клава Кока, Тимати, Сергей Бурунов, Ида Галич, Гарик Харламов, Илья Соболев и многие другие. Все выпуски можно посмотреть в сообществе шоу ВКонтакте.
Впрочем, чтобы узнать все о своей натальной карте, вовсе не обязательно быть знаменитостью: ведущие подготовили специальное приложение, в котором узнать свой астрологический прогноз может каждый. В приложении «Натальная карта» можно:
- получить ежедневные предсказания от Димы и Олеси;
- расcчитать вашу натальную карту по дате рождения;
- проверить свою совместимость с друзьями;
- украсить свой профиль ВКонтакте фирменным эмодзи.
«Если тяжело ― идите в лес! И ка-а-ак прооритесь на берёзу! От всей души, за все печали!» — советует в одном из роликов Олеся Иванченко.
«День — как гифка от бабушки в мессенджере. Всё в блёстках, котёнок по центру, а вокруг цветочки и надпись: “Солнышко, это ты!”», — делится прогнозом Дима Журавлёв.
Разбор натальной карты в приложении очень похож на то, что происходит в самом шоу. В разделе «Астробаза» Олеся и Дима дадут комментарий основному знаку Зодиака, «Внешняя личинка» раскроет то, каким человека видит общество. В рубриках «Любовь», «Интеллект» и «Деньги» обсудят отношение пользователя к романтике, его тип мышления и заработок соответственно. Как и в самом шоу, можно проголосовать, верить или не верить сказанному, а затем перейти к следующему разделу.
А еще приложение напомнит о том, что вышел новый выпуск — например, только что свою «Натальную карту» узнал известный футболист Артем Дзюба: видео уже доступно на платформе.