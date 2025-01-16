Как узнать о долгах покойного родственника

Существуют также «неофициальные» долги, которые могут возникнуть перед соседями, друзьями, а также неуплаченные штрафы и долги по коммунальным платежам. Часто близкие родственники узнают о таких задолженностях уже после смерти человека, что может стать неприятным сюрпризом. Поэтому рекомендуется обратиться в нотариальную контору, где специалист сможет сделать запрос в соответствующие государственные органы для более полного выяснения финансовых обязательств покойного.