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Как узнать о долгах покойного родственника

Роскачество рассказывает о том, как узнать, были ли у умершего долги.

Источник: РИА "Новости"

Как узнать о долгах из открытых источников

Чтобы выяснить наличие долгов у умершего родственника, вы можете воспользоваться сайтом Федеральной службы судебных приставов (ФССП), где представлена информация об исполнительных производствах по актуальным долгам.

Данная база открыта для всех желающих, и любой человек может проверить ее, имея необходимые данные о покойном. Однако стоит отметить, что такой способ позволяет узнать лишь о текущих делах.

Как еще можно узнать о долгах умершего человека

Существуют также «неофициальные» долги, которые могут возникнуть перед соседями, друзьями, а также неуплаченные штрафы и долги по коммунальным платежам. Часто близкие родственники узнают о таких задолженностях уже после смерти человека, что может стать неприятным сюрпризом. Поэтому рекомендуется обратиться в нотариальную контору, где специалист сможет сделать запрос в соответствующие государственные органы для более полного выяснения финансовых обязательств покойного.

Узнать о долгах покойного родственника можно через несколько источников:

  • Федеральная служба судебных приставов (ФССП): Как мы уже упомянули, на сайте ФССП можно проверить наличие исполнительных производств по долгам. Для этого нужны данные о покойном, такие как Ф. И. О. и дата рождения.
  • Нотариус: Обращение к нотариусу — это важный шаг. Нотариус может запросить информацию о наличии долгов и обязательств покойного, а также помочь в оформлении наследства.
  • Банки и кредитные организации: Если у покойного были кредиты или банковские счета, можно обратиться в банки, где он обслуживался, для получения информации о возможных задолженностях.
  • Коммунальные службы: Необходимо проверить наличие неоплаченных коммунальных услуг. Это можно сделать, обратившись в управляющую компанию или ТСЖ.
  • Соседи и знакомые: Иногда полезно поговорить с соседями или друзьями покойного, которые могут знать о его финансовых обязательствах.

  • Проверка кредитной истории: Если есть возможность, можно запросить кредитную историю покойного, чтобы узнать о возможных задолженностях.

Важно помнить, что наследники отвечают по долгам покойного только в пределах стоимости наследуемого имущества.

Поэтому стоит тщательно проверять все финансовые обязательства перед принятием наследства.