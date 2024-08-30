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Как узнать, на что уходят деньги за капремонт?

Вся информация публикуется в открытом доступе на сайте ФРТ.

Россияне каждый месяц сдают деньги на капремонт, но не во всех случаях результат очевиден.

Юрист Кирилл Овтов рассказал aif.ru, как проверить, куда уходят эти деньги.

По его словам, в РФ есть два способа собирать деньги на капремонт: специальный счет или региональный оператор.

«В первом случае средства со счета управляющая организация просто так забрать не сможет — только на нужды капремонта и только по решению собрания собственников, — пояснил эксперт. — Поэтому нужно участвовать в собраниях, ведь именно там определяют, на что направляются эти деньги. Если этого не получается, соответствующую выписку можно получить в УК».

Но в большинстве случаев в России капремонт осуществляется именно через счет регионального оператора.

«Закон предполагает создание нескольких операторов, но, насколько мне известно, в большей части регионов он только один, — добавил Овтов. — Здесь деньги ровно так же накапливаются на счете, и на сайте Фонда развития территорий можно посмотреть информацию о том, в каком году и какой дом предполагается отремонтировать».