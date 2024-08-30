Как узнать, на что уходят деньги за капремонт?

«В первом случае средства со счета управляющая организация просто так забрать не сможет — только на нужды капремонта и только по решению собрания собственников, — пояснил эксперт. — Поэтому нужно участвовать в собраниях, ведь именно там определяют, на что направляются эти деньги. Если этого не получается, соответствующую выписку можно получить в УК».