Как узнать кадастровый номер квартиры через «Госуслуги»?

Если нужна более полная информация об объекте, например, для продажи имущества, лучше получить выписку из ЕГРН — это тоже можно сделать онлайн в личном кабинете. Важно, что выписку из получить онлайн через «Госуслуги» может только правообладатель недвижимости на свое же имущество. Если есть необходимость получить данные на объекты другого человека, нужно лично обращаться в Росреестр за бумажным вариантом. Это связано с изменениями законодательства в сфере персональных данных: с 1 марта 2023 года данные о собственниках по умолчанию стали закрытыми. Чтобы открыть доступ третьим лицам, правообладатель должен подать соответствующее заявление о согласии на предоставление информации о себе и своем имуществе.