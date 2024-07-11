Как узнать кадастровый номер квартиры через «Госуслуги»?

Обладатель личного кабинета на портале «Госуслуг» может узнать кадастровый номер принадлежащего ему имущества в два клика: на главной странице выбрать раздел «Документы» и нажать в открывшемся списке категорию «Недвижимость». В открывшемся окне отобразится все недвижимое имущество в виде кадастровых номеров и адресов.
Если нужна более полная информация об объекте, например, для продажи имущества, лучше получить выписку из ЕГРН — это тоже можно сделать онлайн в личном кабинете. Важно, что выписку из получить онлайн через «Госуслуги» может только правообладатель недвижимости на свое же имущество. Если есть необходимость получить данные на объекты другого человека, нужно лично обращаться в Росреестр за бумажным вариантом. Это связано с изменениями законодательства в сфере персональных данных: с 1 марта 2023 года данные о собственниках по умолчанию стали закрытыми. Чтобы открыть доступ третьим лицам, правообладатель должен подать соответствующее заявление о согласии на предоставление информации о себе и своем имуществе.
Как получить выписку из ЕГРН через «Госуслуги»?
Самый простой путь: в блоке «Недвижимость» раздела «Документы» под каждым объектом есть кнопка «Онлайн-выписка». После нажатия, нужно подтвердить все, что просит система, проверить свои данные (они подгрузятся автоматически), выбрать нужный объект из раскрывающегося списка и отправить заявление. Результат придет в течение минуты.
Второй вариант: в поисковой строке личного кабинета нужно вбить запрос «выписка из ЕГРН». Чат-бот предложит варианты, их которых нужно выбрать «о недвижимости», «онлайн-выписка об объекте недвижимости», «получить выписку».
Чат-бот предложит выбрать объект недвижимости из тех, что числятся за пользователем по данным портала: в списке будут указаны кадастровые номера и адреса.
После выбора конкретного объекта в течение минуты подписанный электронный документ появиться в личном кабинете в раздел «Заявления».
Имеет ли выписка из ЕГРН, полученная через «Госуслуги», юридическую силу?
Да, она равнозначна бумажному варианту. Электронный документ заверяется электронными подписями Росреестра и Минцифры. Онлайн-выписка приходит в виде двух файлов — сама выписка и образ электронной подписи. Документ имеет юридическую значимость только при наличии второго файла с зашифрованной подписью.
Как проверить онлайн-выписку из ЕГРН, полученную через «Госуслуги»?
На портале есть специальный сервис, который позволяет проверить подлинность документа, который предоставляет правообладатель. Это будет актуально для тех, кто намерен купить квартиру, однако хозяин не дал согласия на передачу его данных из ЕГРН третьим лицам и предлагает распечатку цифрового документа.
На «Госуслугах» необходимо найти услугу «Проверка электронной подписи электронного документа». Система предложит загрузить два отдельных документа: PDF-файл с выпиской и документ с электронной подписью для проверки. Напомним: по запросу портал присылает два документа и один без другого не работает.
Какую информацию можно получить из онлайн-выписки ЕГРН, полученной через «Госуслуги»?
По содержанию она ничем не отличается от бумажного варианта и содержит всю значимую информацию об объекте. В частности, из нее можно узнать:
- описание объекта: кадастровый номер, вид, наименование, площадь, этаж, протяженность, разрешенное использование, назначение и год ввода в эксплуатацию;
- кадастровую стоимость;
- сведения о правообладателе;
- вид, дату и номер государственной регистрации права и его ограничения;
- сведения о заявленных в судебном порядке правах требования;
- сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его представителя;
- сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения или ограничения права на земельный участок из земель сельхозназначения;
- сведения обо всех владельцах указанной недвижимости — настоящих и бывших.