Как узнать, что вы теряете слишком много мышечной массы на диете

Люди, пытающиеся похудеть, чаще всего ждут быстрых результатов. При этом слишком активное снижение веса указывает на то, что человек теряет не только жир, но и мышцы. Как определить, что на диете вы теряете слишком много мышечной массы? Об этом рассказывает «Ридус».
Каждую неделю человек теряет больше веса, чем ожидал
Потеря более одного килограмма в неделю — один из ранних признаков того, что выбранная диета чересчур экстремальна и из организма уходит слишком много мышечной массы. Лучше избавляться от лишнего веса медленно. Так можно сохранить мышечную массу и избавиться от большего объема жировой.
Например, исследователи сравнили две группы людей с ожирением. Одна соблюдала очень низкокалорийную диету (500 калорий в день) пять недель. Вторая держала низкокалорийную (1 250 калорий в день) в течение 12 недель. Обе группы участников потеряли примерно одинаковое количество лишних килограммов. Однако те, кто соблюдал очень низкокалорийную диету, лишились значительно большей мышечной массы.
Постоянная усталость и ощущение, что физическая активность стала сложнее
Усталость и вялость во время нагрузок — тренировок или домашних дел — тоже указывают на то, что вы активно теряете мышечную массу. При этом исследования показывают, что ее снижение может негативно влиять на физическую работоспособность организма.
Перепады настроения
Эмоциональные скачки, тревога, стресс или депрессия тоже могут быть признаками того, что человек теряет мышечную массу. Согласно данным исследователей, ее утрата, особенно в пожилом возрасте, может плохо влиять на психическое здоровье и настроение. Дело в том, что мышечная масса связана с белками, которые помогают регулировать эмоциональное состояние (нейротрофинами).
Напомним, снизить вес и улучшить здоровье помогают определенные овощи. Ранее ученые назвали пять таких продуктов.
Айгуль Сабитова