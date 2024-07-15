Как узнать, что вы теряете слишком много мышечной массы на диете

Люди, пытающиеся похудеть, чаще всего ждут быстрых результатов. При этом слишком активное снижение веса указывает на то, что человек теряет не только жир, но и мышцы. Как определить, что на диете вы теряете слишком много мышечной массы? Об этом рассказывает «Ридус».