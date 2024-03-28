Как узнать, что в организме не хватает калия?

Чем сильнее отклонение уровня калия от нормы, тем выше вероятность нарушений работы сердца. При избыточной концентрации калия возникает слабость, паралич мышц. Пациенты жалуются на нарушения в работе сердца, одышку и тошноту. Избыток калия также может привести к выраженной брадикардии (нарушение ритма сердца, при котором частота сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту).