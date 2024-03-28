Как узнать, что в организме не хватает калия?

Калий — важный химический элемент, который обеспечивает правильный сердечный ритм, сокращение миокарда, работу скелетной мускулатуры, водно-солевой баланс
Какая дневная норма потребления калия?
Для поддержания здоровья человеку необходимо 4700 мг этого элемента в сутки, для младенцев — 400−700 мг/день, детям до 9 лет — 2400−3700 мг/день, подросткам до 18 лет — 4100−4700 мг/день.
Какие признаки дефицита калия в организме?
Симптомы, которые могут говорить о потеря калия:
- ощущение постоянной усталости;
- повышенный уровень артериального давления;
- слабость мышц, судороги;
- снижение скорости сердцебиения;
- слабость или головокружение;
- запор, вздутие и спазмы в животе;
- покалывание и онемение в конечностях или других частях тела.
Для устранения дефицита следует ограничить прием кофеина, соли;
- своевременно лечить состояния, сопровождающиеся диареей, рвотой;
- снизить содержание простых углеводов в питании, в том числе сладостей. Также следует сократить количество стресса и нормализовать сон.
Как узнать что в организме много калия?
Анализ крови на калий является комплексным методом обследования. Нормальное значение калия — от 3,5 до 5,2 ммоль/л.
Чем сильнее отклонение уровня калия от нормы, тем выше вероятность нарушений работы сердца. При избыточной концентрации калия возникает слабость, паралич мышц. Пациенты жалуются на нарушения в работе сердца, одышку и тошноту. Избыток калия также может привести к выраженной брадикардии (нарушение ритма сердца, при котором частота сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту).
Обычно гиперкалиемия развивается на фоне изменения процессов вывода из тела различных минералов, а также в результате приема лекарств и других продуктов, которые содержат в себе много калия.
В каких продуктах высокое содержание калия?
Вяленые помидоры — 3430 (мг на 100 г).
Мангольд — 909.
Изюм — 825.
Арахис — 705.
Шпинат — 636.
Запеченный картофель — 531.
Фасоль — 509.
Авокадо — 485.
Морской окунь — 475.
Лосось — 449.
Томатная паста — 439.
Скумбрия — 400.
Банан — 358.