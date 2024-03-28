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Как узнать, что в организме не хватает калия?

Калий необходим организму человека для правильного функционирования сердца и поддержки мышечного тонуса.

Источник: Freepik

Калий — важный химический элемент, который обеспечивает правильный сердечный ритм, сокращение миокарда, работу скелетной мускулатуры, водно-солевой баланс и т. д. В большинстве случаев к дефициту калия приводят повышенное потребление соли, строгие диеты, употребление алкоголя, интенсивное мочеиспускание и сильные физические нагрузки (с потом может теряться до 4−5 г калия).

Какая дневная норма потребления калия?

Для поддержания здоровья человеку необходимо 4700 мг этого элемента в сутки, для младенцев — 400−700 мг/день, детям до 9 лет — 2400−3700 мг/день, подросткам до 18 лет — 4100−4700 мг/день.

Какие признаки дефицита калия в организме?

Симптомы, которые могут говорить о потеря калия:

  • ощущение постоянной усталости;
  • повышенный уровень артериального давления;
  • слабость мышц, судороги;
  • снижение скорости сердцебиения;
  • слабость или головокружение;
  • запор, вздутие и спазмы в животе;
  • покалывание и онемение в конечностях или других частях тела.

Для устранения дефицита следует ограничить прием кофеина, соли;

  • своевременно лечить состояния, сопровождающиеся диареей, рвотой;
  • снизить содержание простых углеводов в питании, в том числе сладостей. Также следует сократить количество стресса и нормализовать сон.

Как узнать что в организме много калия?

Анализ крови на калий является комплексным методом обследования. Нормальное значение калия — от 3,5 до 5,2 ммоль/л.

Чем сильнее отклонение уровня калия от нормы, тем выше вероятность нарушений работы сердца. При избыточной концентрации калия возникает слабость, паралич мышц. Пациенты жалуются на нарушения в работе сердца, одышку и тошноту. Избыток калия также может привести к выраженной брадикардии (нарушение ритма сердца, при котором частота сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту).

Обычно гиперкалиемия развивается на фоне изменения процессов вывода из тела различных минералов, а также в результате приема лекарств и других продуктов, которые содержат в себе много калия.

В каких продуктах высокое содержание калия?

Вяленые помидоры — 3430 (мг на 100 г).

Мангольд — 909.

Изюм — 825.

Арахис — 705.

Шпинат — 636.

Запеченный картофель — 531.

Фасоль — 509.

Авокадо — 485.

Морской окунь — 475.

Лосось — 449.

Томатная паста — 439.

Скумбрия — 400.

Банан — 358.