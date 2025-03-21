Как узнать, что у вас синдром компьютерной шеи?

Синдром компьютерной шеи — ощущение, знакомое многим офисным работникам. Это постоянное напряжение в области шеи и затылка. Причиной является многочасовое почти неподвижное сидение за компьютером, вынужденная неудобная поза, высокие психологические и эмоциональные нагрузки, сильные стрессы.
При постоянном наклоне головы нагрузка на шейный отдел позвоночника растет в геометрической прогрессии. Чем больше наклон, тем больше нагрузка на мышцы. Это часто приводит к сколиозу, защемлению нервов, грыжам и другим долгосрочным последствиям.
По каким признакам определить, что у вас синдром компьютерной шеи?
Синдром компьютерной шеи распространен среди всех возрастных категорий и встречается у 90% людей, ведущих сидячий образ жизни. Реабилитолог, мастер мануальных техник Владимир Юрченко рассказал aif.ru, по каким симптомам можно узнать, что у вас или вашего коллеги по офису «компьютерная шея».
«Как правило, самый верный признак — это острая или ноющая боль в шее, которая с утра еще терпима, но к концу дня усиливается. Также на этот синдром могут указывать давящие головные боли в затылке или висках, дискомфорт или боль при наклоне головы в стороны. Обратите внимание также на головокружение, ухудшение зрения, покалывания в пальцах и онемение рук».
Эксперт назвал и другие симптомы, которые могут указывать на проблему:
- бессонница,
- хроническая усталость,
- снижение концентрации,
- постоянная усталость глаз,
- ограничение движений при поворотах головы,
- нарушение осанки.
«Синдром компьютерной шеи — это лишь часть проблем офисных работников, — предупреждает эксперт. — Возможны и другие неприятные явления: боли в пояснице, застой в органах малого таза, отеки, неприятные ощущения и боли в руке, управляющей компьютерной мышью».
Поэтому важно организовать свое рабочее место в офисе таким образом, чтобы сидеть было максимально удобно. Подсказки как это сделать смотрите в нашей инфографике.
Каждые 40−45 минут следует отвлекаться от экрана, вставать и разминаться. Выполняйте комплекс упражнений не только для шейного отдела, но и для остальных «проблемных зон».
Какие упражнения помогут справиться с офисными проблемами?
Эксперт Юрченко назвал 8 наиболее эффективных упражнений для тех, кто часто и подолгу сидит за компьютером или ноутбуком, а также проводит слишком много времени с гаджетами в руках. Для каждого упражнения выполните 10−12 повторений.
Наклоны и вращения головой. Аккуратно, без резких движений и излишних усилий наклоняйте голову вперед, назад, вправо и влево. После можно выполнить медленные круговые вращения по часовой, а затем против часовой стрелк.
Вытягивание плеч, груди и спины. Кисти соедините в замке и медленно вытягивайте руки перед собой. Вслед за руками опустите голову и округлите спину. Задержитесь в этой позе на пару секунд. Затем расслабьте спину, выпрямитесь и, не расцепляя кисти, вытяните руки вверх. Лопатки должны быть сведены, а плечи опущены.
Укрепление грудных мышц. Соедините ладони на уровне груди, локти разведите в стороны. Начинайте с силой давить ладонями друг на друга, а через пару секунд расслабьтесь. Можно зажать между ладонями какой-нибудь твердый предмет, чтобы упражнение было еще эффективнее.
Профилактика туннельного синдрома. Кисти на уровне груди, соедините их в замок. Затем медленно вращайте кистями по кругу сначала по часовой, а затем против часовой стрелки.
Разминка для позвоночника и косых мышц живота. Выполняйте наклоны в стороны: одной рукой упритесь в бок, а вторую вытяните над головой. Наклонитесь в сторону согнутой руки. Если не хочется вставать, можно выполнить упражнение сидя: заведите руки за голову и медленно наклоняйте корпус в стороны.
Подтягивание коленей к груди. Сидя с ровной спиной, по очереди подтягивайте колени к груди. Поможет растянуть и размять заднюю поверхность бедра.
Вращение стопами. Выпрямите ногу и поднимите ее до параллели с полом. Начните вращать стопой по часовой, а затем и против часовой стрелки. Выполните 10−12 повторений и поменяйте ноги. Упражнение поможет активировать кровоток нижних конечностей, снижая риск развития варикоза.
Мобилизация тазобедренных суставов. Сидя на стуле, положите стопу левой ноги на колено правой. Держите позу несколько секунд, затем поменяйте ноги. Повторить 10−12 раз. Упражнение можно дополнить наклонами вперед на выдохе и легким продавливанием ноги вниз.
Выполняйте эти упражнения хотя бы три раза в день для предотвращения последствий сидячего образа жизни. Если боль в шее, спине или пояснице не проходит в течение двух недель, стоит обратиться к специалисту.