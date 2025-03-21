Как узнать, что у вас синдром компьютерной шеи?

«Как правило, самый верный признак — это острая или ноющая боль в шее, которая с утра еще терпима, но к концу дня усиливается. Также на этот синдром могут указывать давящие головные боли в затылке или висках, дискомфорт или боль при наклоне головы в стороны. Обратите внимание также на головокружение, ухудшение зрения, покалывания в пальцах и онемение рук».