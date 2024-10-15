Как уволиться по собственному желанию без отработки

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (ТК РФ), сотрудник должен предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию за 14 календарных дней. За это время компания сможет найти сотрудника и перестроить рабочие процессы таким образом, чтобы минимизировать потери. В этот период работник может передумать и отозвать заявление.
Но есть случаи, когда отработка не нужна или ее время можно сократить.
Какие сроки отработки перед увольнением
Как мы уже сказали, согласно ТК РФ, сотрудник может расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя не менее чем за две недели, если иной срок не установлен.
Так, по соглашению работника и работодателя трудовой договор может быть расторгнут и раньше 14 календарных дней, например, одним днем.
Если сотрудник решил уволиться во время испытательного срока, он должен в письменной форме уведомить об этом работодателя не менее чем за три дня (часть 4 статьи 80 ТК РФ). Указывать причины и обосновывать решение не нужно.
В случае, когда трудовой договор заключается сроком до двух месяцев, об увольнении сотрудник должен сообщить за три календарных дня.
Можно ли уволиться без отработки
В ТК РФ прописано, что сотрудник может уволиться раньше 14 дней, если:
- достигнуто согласие с работодателем;
- решение обусловлено невозможностью продолжать деятельность из-за зачисления в образовательную организацию, выход на пенсию и так далее;
- работодатель нарушает ТК РФ. В таком случае работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника;
- работник переезжает в другой город;
- ухудшилось здоровье. В таком случае к заявлению сотрудник обязан приложить соответствующие документы.
Что будет, если не отработать две недели
В период отработки сотрудник все еще состоит в трудовых отношениях с работодателем, поэтому он обязан соблюдать правила трудового распорядка (ПВТР). За нарушение ПВТР работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности.
Так, например, если сотрудник перестанет выходить на работу, работодатель имеет право уволить его за прогул по статье 81 ТК РФ. Также ему грозит ответственность по статье 5.27 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
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