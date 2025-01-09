Как утилизировать живые и искусственные елки

Если у вас есть участок за городом, можно отвезти елку туда. Поленья пригодятся для мангала, костра, печи или камина. Хвою можно применить в разных целях. Например, можно связать несколько веток и сделать веник для бани. Также можно закопать хвою в саду — иголки окислят почву. На такой земле хорошо растет, например, голубика. Кроме того, хвою можно добавить в компост.