Как утилизировать живые и искусственные елки

Подготовьте ель
Живое дерево нужно подготовить независимо от способа утилизации. Сначала нужно постелить под елку газету или ткань, чтобы туда падали иголки. Также надо снять все игрушки и украшения. Затем срежьте ветки секатором, оберните дерево куском ткани, ненужными газетами и бечевкой, советует «Объясняем. РФ».
Отнесите в пункт сбора
С каждым годом в стране появляется все больше акций, которые помогают сдать живую елку. Например, «Елочный круговорот» в Москве, «Елки, палки и щепа» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, «Елки-иголки» в Перми, «Елки, щепки и добрые дела» в Сургуте. Нужно найти подобный сбор в своем городе. Отнести в пункт приема можно не только целое дерево, но и ветки.
Отдайте в зоопарк или на ферму
Живые елки иногда забирают для животных. Зоопарки, фермы и приюты часто объявляют сбор елей на своих сайтах или в соцсетях. Например, Московский зоопарк принимает ненужные деревья каждый год.
Используйте в хозяйстве
Если у вас есть участок за городом, можно отвезти елку туда. Поленья пригодятся для мангала, костра, печи или камина. Хвою можно применить в разных целях. Например, можно связать несколько веток и сделать веник для бани. Также можно закопать хвою в саду — иголки окислят почву. На такой земле хорошо растет, например, голубика. Кроме того, хвою можно добавить в компост.
Используйте елку дома
Можно сделать удобрение для комнатных растений. Добавьте хвою в компост или сделайте хвойный настой. Для этого нужно замочить 10 граммов хвои в 100 мл горячей воды, дать настояться два-три часа и процедить. Перед поливом стоит разбавить водой в пропорции 1:1.
Кроме того, из ствола можно сделать когтеточку для кошки.
Выбросите в контейнер
Это допустимый, но наименее экологичный вариант: на свалке елка будет разлагаться до 30 лет. За этот период двухметровая ель выделит около 16 кг углекислого газа.
Если вы все же решили избавиться от дерева именно таким способом, найдите контейнер для крупногабаритного мусора. Они обычно стоят рядом с обычными мусорками.
Выкидывать елку в стандартный контейнер можно, но перед этим нужно срезать ветви и распилить ствол. Ставить дерево рядом с мусоркой нельзя: это нарушает постановление правительства № 1156. За это полагается штраф от одной до двух тысяч рублей. Нельзя засовывать дерево в мусоропровод: он засорится.
Как выкинуть искусственную елку
Искусственная елка многоразовая, но иногда выкидывают и ее — она может сломаться. Чаще всего эти деревья делают из поливинилхлорида, который практически невозможно переработать. В связи с этим искусственную елку нужно выкидывать в бак для смешанных отходов. Если она больше полуметра высотой, отнесите ее в контейнер для крупногабаритного мусора.
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