Как устроены торговые центры

Классические торговые центры имели т-образную или крестообразную форму. Ключевые магазины и важные зоны располагаются в тупиках — чтобы по пути к ним посетитель встречал все новые магазины, в которые он поначалу заходить не собирался. Стефани Сегельски, вице-президент Международного совета торговых центров, объясняет: «когда вы идете по коридору, все витрины обращены к вам, и вы думаете только о том, что увидите следующим, — а не о том, что ждет вас снаружи этого здания». Поскольку посетитель и так идет по центру здания между витрин, смысла в окнах нет — их все равно никто не увидит, добавляет Стефани.