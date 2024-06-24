Как устроены торговые центры

Первые торговые центры появились в США в 1950-х — и упаковали целые торговые улицы внутрь одного здания. Формат сразу стал пользоваться популярностью, хотя окон в них не было уже тогда. Почему же люди добровольно предпочитают проводить время не на свежем воздухе, а внутри огромной коробки? Историю торговых центров подробно изучил CNN.
На самом деле интерьер торговых центров очень продуманный. Он и правда имитирует улицу с магазинчиками: в центрах подороже стоят растения в кадках, скамейки, а еще здесь всегда светло: как будто разгар дня.
Фокусы с пространством и временем
Отсутствие окон с одной стороны позволяет сэкономить на строительстве и обслуживании здания, а с другой — расслабляет посетителя, делая так, чтобы он забыл о времени. Из-за этого трюка, сообщают социологи, покупатели в среднем проводят в тц больше времени и тратят больше денег, чем собирались.
Еще одна причина — окна не съедают полезную площадь, и в торговый центр можно впихнуть больше торговых точек и рекламы, а внутри магазинов — больше полок с товарами, которые иначе загораживали бы вид. Снаружи смотреть все равно обычно не на что: обычный торговый центр чаще всего окружает большая парковка.
Окон нет, и покупатель быстро забывает, что было снаружи: дождь, снег, утро или вечер. В торговом центре ничто не должно отвлекать от потребления: так покупатели фокусируются на покупках и в результате тратят больше.
Главное — чтобы красиво было внутри
Первый торговый центр без окон — Саутдейл Центр — открылся в 1956 году в Миннеаполисе. Эту «крытую ярмарку, которая работает круглый год» площадью 111 000 м² спроектировал австрийский архитектор Виктор Грюн. Архитектурное бюро, названное его именем, по сей день работает в Лос-Анджелесе.
Грюн хотел поразить посетителей роскошью и великолепием нового здания, наполненного кафе и магазинами. В коридорах ТЦ даже проводили художественные выставки. В середине пространства был установлен фонтан и световое окно на крыше — единственная точка, через которую внутрь проникал дневной свет. По всему пространству разместили растения, а фоном играла приятная музыка. Все это было призвано расслабить и успокоить покупателей. В той или иной степени описание подходит и под любой районный ТЦ сегодня — разве что художественные выставки в них обычно не устраивают.
Классические торговые центры имели т-образную или крестообразную форму. Ключевые магазины и важные зоны располагаются в тупиках — чтобы по пути к ним посетитель встречал все новые магазины, в которые он поначалу заходить не собирался. Стефани Сегельски, вице-президент Международного совета торговых центров, объясняет: «когда вы идете по коридору, все витрины обращены к вам, и вы думаете только о том, что увидите следующим, — а не о том, что ждет вас снаружи этого здания». Поскольку посетитель и так идет по центру здания между витрин, смысла в окнах нет — их все равно никто не увидит, добавляет Стефани.
Уродливый внешний вид
Снаружи торговые центры, напротив, выглядят не слишком презентабельно. Это было справедливо для Саутдейл Центра, и остается неизменным в большинстве случаев и сейчас. Внешний силуэт и облик зданий носит исключительно утилитарный характер. Архитектурный критик Александра Ланг поясняет: если обычные здания стараются выглядеть максимально впечатляюще снаружи, то авторы торговых центров направляют всю «архитектурную энергию» внутрь.
Самые первые торговые центры в 1950-х еще старались как-то прилично оформить снаружи, но владельцы быстро убедились, что красивый фасад совершенно не влияет на рост прибыли, и перестали тратить на это деньги, добавляет она.
Меньше окон — экономия на электричестве
Затраты на электроэнергию обычно находятся на втором месте в списке расходов владельцев торговых центров после зарплат. Отсутствие окон помогает существенно экономить на отоплении пространства внутри ТЦ зимой и на охлаждении летом. особенно актуально это стало во время энергетического кризиса в США в 1970-е, когда экономить на электричестве было совершенно необходимо.
Дизайн без окон переняли и другие заведения — прежде всего, супермаркеты. Дело не только в том, что так внутри можно расположить больше товаров: вдоль стен обычно ставят охлаждающиеся секции со скоропортящимися товарами, потому что в стене легче расположить холодильные установки — а окна будут только мешать. Кроме того, вокруг центрального зала с продуктами обычно находятся технические помещения, так что покупатели окон, скорее всего, все равно бы не увидели.
Смена поколений
Любопытно, что ход времени слабо влияет на популярность торговых центров — согласно соцопросам, 54% совершеннолетних американцев посещали торговый центр как минимум раз в месяц в 2023 году, и тратили там не меньше 300 долларов за визит. 70% опрошенных — это миллениалы и поколение Z, то есть люди, рожденные после 1990 и 2000 года соответственно.
На самом деле, признается Стефани Сегельски, торговые центры все же меняются, и окна в них постепенно появляются. В торговых центрах все чаще проводят время, едят и отдыхают, поэтому окна в них все же появляются — но основа остается прежней.
Впрочем, покупки под открытым воздухом, к счастью, тоже остаются популярными. Недавно лучшей торговой улицей России был признан бульвар в Кисловодске — рассказываем, что в нем интересного, в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич