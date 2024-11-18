Как устроен и зачем нужен Панамский канал. Видео

Многие считают, что канал — простая искусственная река, однако в действительности все гораздо сложнее. Панамский канал представляет собой систему шлюзов, необходимых для пересечения искусственного озера Гатун. Оно занимает большую часть канала и находится на высоте 26 метров над уровнем океана. Каждый шлюз, в свою очередь, является огромной водной камерой, в которой можно менять уровень воды, чтобы поднимать или опускать судно. Больше интересных фактов о Панамском канале рассказали в видео от редакции ВФокусе Mail.