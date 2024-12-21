Как Урал отмечал Новый год во время войны

Заведующий отделом публикации и научного использования документов объединенного государственного архива Челябинской области Александр Лымарев рассказывает chel.aif.ru, как встречали самый волшебный день в году южноуральцы в период Великой Отечественной.
Не был официально праздником
Это сейчас мы ждем Новый год, потому что он несет с собой не только праздничное волшебство, но и долгожданные каникулы.
А ведь с 1918 по 1935 годы он был просто семейным, а не государственным праздником. Его впервые широко отметили в 1936-м: в газете «Правда» опубликовали статью «Давайте подарим детям праздник». И тогда широко стали участвовать наши любимые персонажи — Дед Мороз и Снегурочка.
Вифлиемскую звезду на вершине заменили на советскую пятиконечную, красную или золотую. Его рождественские корни были подменены. Игрушки были чисто советские: дирижабли, парашютисты, фрукты и овощи, животные.
Была легенда о существовании елочной игрушки в виде Деда Мороза с ружьем. Но она там и осталась легендой: то елочное украшение, на которое думали, — это не Дед Мороз, а старик из сказки «Серая шейка».
В годы войны
С начала 40-х, несмотря на Великую Отечественную, традиция отмечать встречу Нового года не изменилась. В архиве сохранился номер газеты «Челябинский рабочий», рассказывающий, как в конце декабря 41-го началась продажа елок и игрушек, традиционно установили ель на площади.
В Челябинске в кинотеатре «Пролетарий» прошел праздник до 4 утра, в театре оперетты был бал, а каток ЧТЗ даже организовал карнавал. Тосты, поднимаемые в новогоднюю ночь, конечно, касались мечты, надежд и чаяний народа. Первые и самые главные — «За победу», «За Родину» и «За Сталина».
Несмотря на все невзгоды, люди старались и столы накрыть, и открытки на фронт отправить, и подарки детям купить.
Дневник учителя
В объединенном госархиве Челябинской области сохранился дневник одного из учителей курганской школы. Тогда эта местность входила в Челябинскую область.
Дневники учителя литературы школ Курганской области Петра Кузьмича Решеткова рассказывают о праздновании от первого лица. Молодой учитель, окончивший педагогический институт в 1941 году и направленный работать в Чистоозёрский район Челябинской области, на фронт по какой-то причине призван не был.
На его долю пришлось работать, не покладая рук, в тылу: на полях в весенне-летне-осенний период, в школе, где не хватало учителей, и нагрузки были огромные. Учитель, затем директор школы описывал предновогодние и новогодние дни. Часто не видели хлеба по 10−12 дней, ели одну картошку или подмёрзлую тушёную капусту и суп из солёной рыбы, выловленной в своих озёрах.
29 декабря 1942 года он уносит в местную газету «Сталинец» свой стих «Пусть помнит враг». Эмоционально, радостно учитель рассказывает, что в новогоднем номере его творческий порыв был опубликован!
Решетков пожаловался в редакции, что керосина нет, лампа бесконечно гаснет, и он, учитель литературы, не может проверять тетради. И его пригласили приходить в редакцию, сказав, что у них часто горит лампа по ночам.
«Хлеба к Новому году не привезли, — пишет в дневнике педагог. — Как же мы будем отмечать Новый год без хлеба? Очень просто. Да еще как встретим! Договорились собраться в 10 часов на квартире Тамары Никитичны и Клавдии Александровны, чтобы не утомиться к 12-ти и встретить Новый год бодро и жизнерадостно».
А дальше в дневнике — интересные строки: «Прочитав стихи Брюсова и Блока и одевши белую рубаху с галстуком, умывшись и захватив с собой карандаш и бумагу, пошел на “гульбище”. Шел тихой ночью, последней ночью 1942-го и первой 1943-го. На душе было легко и приятно. Я думал только о будущем. О том, как я с отрадой буду вспоминать эту ночь в Чистоозерске».
«Патефона не нашли, была гитара и ведро»
«Собралось человек 15, — продолжает литератор. — Патефона не нашли, была гитара и ведро. В десять ровно подняли первый бокал, я провозгласил тост “За Родин”, “За Сталина”. Затем, когда гости стали поднимать по второму бокалу, произошла неприятность с мужем одной учительницы. Он стал дебоширить, побил посуду, закричал “Дайте мне нож”. Его увели, и вечер продолжился до 6 утра».
Все, как обычно, скажем мы сейчас. Шутки ради — немногое из сценария праздника изменилось за прошедшие 80 лет.
Игрушек хороших не достать
Руководства предприятий, общественные организации, школы, детсады старались отмечать Новый год с подарками и весело. Например, завод Серго Орджоникидзе рассказывал, что Дед Мороз преподнес детям фронтовиков «богатые» подарки.
Нужно понимать, что с одеждой было очень плохо. Поэтому подарки были не только сладкие, но и тканевые.
Например, завод ферросплавов организовал четыре представления для малышей, два — для школьников, еще два — для учащихся школ ФЗО. На заводском катке построили карусели и ледяные горки, в клубе показали детские сеансы.
Педагог Решетков рассказал, что Новый, 44-й год, встречали в школе. Был бал-маскарад и постановка пьесы. Петр Кузьмич уже стал директором школы. После работала почта, можно было тайно обмениваться записками.
Были и призы за костюмы. Главный — флакон одеколона.
В ночь на 1 января 1944 года впервые по радио прозвучал Гимн Советского Союза. До этого звучал «Интернационал».
В 1945 году ситуация кардинально меняется. Чувствуется приближение Победы. Народ стал думать не только о проблемах, но и о качестве жизни. Появились претензии: качество и количество елочных игрушек удручающее.
«Дети не могут признать в безобразных клубах серой ваты ни клоуна, ни цапли», — пишет одна из газет. Это был последний праздник в военное время.
Новый год государство решило отмечать, однако 1 января оставался рабочим днем. Выходным день 1 января стал только в 1947 году, и лишь тогда у жителей СССР появилась возможность как следует попраздновать в новогоднюю ночь.