Как Урал отмечал Новый год во время войны

А дальше в дневнике — интересные строки: «Прочитав стихи Брюсова и Блока и одевши белую рубаху с галстуком, умывшись и захватив с собой карандаш и бумагу, пошел на “гульбище”. Шел тихой ночью, последней ночью 1942-го и первой 1943-го. На душе было легко и приятно. Я думал только о будущем. О том, как я с отрадой буду вспоминать эту ночь в Чистоозерске».