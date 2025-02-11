Как употребление сахара в детстве влияет на взрослую жизнь

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который находится в большинстве подслащенных напитков и многих ультраобработанных продуктах (и состоит из двух сахаров: фруктозы и глюкозы), особенно вреден для печени. Это связано с тем, что фермент ограничивает количество глюкозы, которое может быть отправлено в этот орган из кишечника за один раз, но для фруктозы такого фермента нет. Когда за один раз поступает слишком много фруктозы, большая ее часть откладывается в виде жира.