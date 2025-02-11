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Как употребление сахара в детстве влияет на взрослую жизнь

Чрезмерное употребление сахара в детстве влияет на здоровье взрослых людей, выяснили ученые.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Вокруг Света

Родители давно знают, что употребление сахара может навредить здоровью, поэтому не дают малышам сладкое в больших количествах. Опасность чрезмерного употребления сахара детьми проявляется даже во взрослом возрасте: высокое кровяное давление и диабет второго типа чаще встречаются у тех, кто в раннем возрасте потреблял больше сахара.

Хотя избыток сахара вреден и для взрослых, он особенно опасен в том возрасте, когда формируются пищевые предпочтения. Если вы в раннем возрасте ели сладкую пищу, то, скорее всего, будете предпочитать ее на протяжении всей жизни больше, чем те, кто этого не делал.

Сахар естественным образом содержится в некоторых продуктах, например во фруктах, но его также часто добавляют при обработке или приготовлении пищи.

В издании National Geographic рассказали, как сахар влияет на человека во взрослом возрасте и как снизить количество потребляемого сладкого.

Эксперимент по изучению воздействия сахара на организм

Чтобы изучить влияние потребления сахара в раннем возрасте, ученые из США провели естественный эксперимент.

Во время Второй мировой войны в Соединенном Королевстве были введены строгие ограничения на количество сахара и сладостей, которые люди могли покупать. Они сохранялись до 1953 года — даже после того, как последствия для здоровья, которые могли быть связаны с войной, прошли.

Исследователи сравнили детей, родившихся незадолго до отмены ограничений, с теми, кто был зачат или родился вскоре после этого. Поскольку потребление сахара удвоилось вскоре после отмены карточной системы, они могли с уверенностью предположить, что в первые несколько лет жизни детей из второй группы кормили гораздо большим количеством сладостей.

Через несколько десятилетий у тех, кто получал нормированное количество сахара, риск развития диабета во взрослом возрасте был на 35% ниже, а риск развития гипертонии — на 20% ниже, чем у тех, кто родился во время, когда сахар не ограничивали.

Вред сахара на ранних этапах

Другие исследования показывают, что чрезмерное потребление сахара также влияет на здоровье детей в раннем возрасте.

Сладкие продукты калорийны, поэтому их чрезмерное употребление может привести к ожирению. Также слишком большое количество сахара связано с повышенным риском диабета второго типа.

Исследования показывают, что каждая ежедневная порция сладких напитков (включая 100-процентные фруктовые соки) объемом 240 миллилитров связана с 34-процентным повышением резистентности к инсулину.

Высокий уровень инсулина снизился всего за девять дней, когда исследователи сократили потребление сахара 43 чернокожими и латиноамериканскими детьми с ожирением до десяти процентов от их рациона. У тех же детей количество жира в печени значительно уменьшилось после сокращения потребления сладкого, что важно, поскольку этот жир может нарушать работу печени и приводить к раку и другим опасным и серьезным заболеваниям.

Другие последствия для здоровья, связанные с чрезмерным употреблением сахара детьми, включают в себя то, что у девочек менструация начинается раньше, чем у других, и, конечно, более высокий уровень заболеваемости кариесом.

Единственное, в чем не виноват сахар, так это в гиперактивности. Эта теория, получившая широкое распространение, была опровергнута в 1990-х годах.

Даже небольшое количество сахара может иметь плачевные последствия

Одно из исследований показало, что, когда молодые люди в течение двух недель потребляли разное количество сахара в подслащенных напитках, у тех, кто получал 25% суточной нормы калорий в виде добавленного сахара, наблюдалось наибольшее увеличение количества жира в печени и уровня холестерина в крови. Но проблема возникла и у тех, кто потреблял всего десять процентов.

Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, который находится в большинстве подслащенных напитков и многих ультраобработанных продуктах (и состоит из двух сахаров: фруктозы и глюкозы), особенно вреден для печени. Это связано с тем, что фермент ограничивает количество глюкозы, которое может быть отправлено в этот орган из кишечника за один раз, но для фруктозы такого фермента нет. Когда за один раз поступает слишком много фруктозы, большая ее часть откладывается в виде жира.

Как уменьшить количество потребляемого сахара

Конечно, полезным может показаться чтение состава на этикетках с продуктами. Однако это может помочь только в том случае, если вы знаете десятки разных названий сахара — от кукурузного сиропа до концентрата натурального фруктового сока.

Чтобы ограничить количество сахара, употребляемого ребенком, следует перестать делать несколько вещей:

  • давать сладкое, чтобы успокоить. Так, ребенок привыкает к тому, что, чтобы успокоиться, ему нужно съесть какой-то продукт с сахаром;
  • давать на завтрак хлопья с молоком. В них содержится большое количество сахара. Лучше заменить этот продукт овсянкой с фруктами;
  • давать меньше сладких напитков. Шоколадное молоко, это, конечно, вкусно, но если ребенок выпивает его на завтрак, полдник, а также ужин, это в будущем станет проблемой.

Тем не менее, полностью отказаться от добавленного сахара нереально. В первые годы жизни ребенка родители являются его главными советниками по питанию, но этот период рано или поздно заканчивается. Цель состоит в том, чтобы научить детей соблюдать границы — когда можно есть сахар и сколько.

Ранее диетолог назвала неблагоприятные последствия употребления сладких напитков.