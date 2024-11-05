Как уплатить НДФЛ, если несколько источников дохода

Как пишет «Объясняем. РФ», при доходе более 200 тысяч рублей в месяц налог увеличится до 15%, при 416 700 рублей — до 18% и так далее. Если у человека одно место работы, налог просто удерживают из зарплаты, самому ничего делать не нужно. Когда источников дохода несколько, каждый из работодателей тоже отчисляет необходимый процент заработка в налоговую. Там подсчитывают, сколько вы заработали за год. Если сумма больше 2,4 млн, работнику пришлют уведомление.