Как уплатить НДФЛ, если несколько источников дохода

Как пишет «Объясняем. РФ», при доходе более 200 тысяч рублей в месяц налог увеличится до 15%, при 416 700 рублей — до 18% и так далее. Если у человека одно место работы, налог просто удерживают из зарплаты, самому ничего делать не нужно. Когда источников дохода несколько, каждый из работодателей тоже отчисляет необходимый процент заработка в налоговую. Там подсчитывают, сколько вы заработали за год. Если сумма больше 2,4 млн, работнику пришлют уведомление.
Прогрессивная шкала
С 1 января 2025 года шкала НДФЛ станет пятиступенчатой. Она будет действовать для всех работающих россиян. При этом 96,8% из них продолжат платить НДФЛ в размере 13%.
Другие ступени налога:
15% — для людей, зарабатывающих от 2,4 млн до 5 млн рублей в год,
18% — если доход варьируется от 5 до 20 млн рублей в год,
20% — при доходе от 20 до 50 млн рублей в год,
22% — если доход выше 50 млн рублей год.
Ставку будут применять только к сумме превышения. Например, если человек заработал за год 4 млн, с 2,4 млн удержат 13% НДФЛ, а с оставшихся 1,6 млн — 15%.
Если источников дохода несколько
Работодатель выступает налоговым агентом, который платит НДФЛ с зарплаты подчиненного. Если у человека несколько мест работы или он сдает недвижимость в аренду, сообщать начальству о других доходах не надо. Руководитель заплатит нужный процент от суммы зарплаты. Если общий доход за год превысит 2,4 млн рублей, НДФЛ пересчитает налоговая служба.
Как ФНС пересчитает налог
В сентябре 2025 года налоговая пересчитает НДФЛ за предыдущий год. НДФЛ за 2025 год пересчитают в сентябре 2026 года.
Например, человек зарабатывает 5 млн рублей в год и сдает квартиру в аренду за 2 млн рублей в год. Работодатель заплатит 13% с 2,4 млн рублей и 15% с оставшейся части дохода — 702 тысячи рублей. За аренду налог составит 13% — 260 тысяч рублей. Итого получится 962 тысячи рублей.
При этом общая сумма дохода составляет 7 млн рублей. Значит, 2 млн проходят по ставке в 18%.
Получается: 2,4 млн — по ставке 13%, 312 тысячи; 2,6 млн — по ставке 15%, 390 тысяч: 2 млн — по ставке 18%, 360 тысяч. В сумме 1 062 000, это на 100 тысяч больше, чем изначально заплатил работник. ФНС это посчитает и направит уведомление.
Как доплатить налог
Уведомление от ФНС о недоплаченной сумме будет приходить в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС nalog.gov.ru.
Как заплатить налог
Нужно войти в кабинет на ФНС с помощью ИНН или через «Госуслуги». Затем пополните свой баланс — через личный кабинет или онлайн-банк, указав ФНС либо через МФЦ или почту, тоже указав ИНН. Когда деньги поступят на счет, налоговая автоматически их распределит.
Когда подавать декларацию
Подавать декларацию 3-НДФЛ будет нужно, если вы получили доход из-за границы, от продажи имущества, от выигрышей в лотереях и азартных играх, в дар, от физлиц по договору гражданско-правового характера, имущественного найма или аренды любого имущества, как ИП на общей системе налогообложения, от частной практики, от инвестиций.
Как заявить о доходе
Нужно скачать с сайта ФНС nalog.gov.ru и установить программу «Декларация». Далее нужно заполнить и сохранить документ в формате xml. На «Госуслугах» надо зайти в «Штрафы и налоги» и найти «Прием декларации 3-НДФЛ». Затем нажмите «Начать» и отправьте документы в ФНС. Сдать декларацию нужно до 30 апреля года, следующего за тем, в котором был получен доход. Нужно будет оплатить налог через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС не позже 15 июля того же года.
Как оплатить НДФЛ за проценты по вкладам
Как объясняют эксперты, налогом облагается не вся сумма депозита, а только начисленные проценты. Об их выплатах банк сам сообщит в ФНС. Если же доход за год вместе с процентами по вкладам превысит 2,4 млн, налоговая инспекция пересчитает сумму и пришлет уведомление в личный кабинет налогоплательщика.
Напомним, ноября в РФ начнут взимать налог за майнинг криптовалют. Те, кто занимается такой деятельностью, будут отчитываться в налоговую.