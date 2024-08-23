Как уменьшить счета за электричество

При выборе бытовой техники важно обращать внимание на класс энергоэффективности. Холодильник класса А+++ потребляет на 60% меньше электроэнергии, чем аналогичная модель класса А. Для среднего домохозяйства это может означать экономию около 1500 рублей в год только на работе холодильника, подсчитала Ольга Еременко.