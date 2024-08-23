Как уменьшить счета за электричество

Самый простой способ сократить расходы — заменить обычные лампы накаливания на светодиодные. «Светодиодная лампа мощностью 10 Вт дает столько же света, сколько лампа накаливания 60 Вт, но потребляет в 6 раз меньше энергии. Срок службы LED-ламп составляет около 50 000 часов против 1000 часов у ламп накаливания», — объясняет эксперт.
При выборе бытовой техники важно обращать внимание на класс энергоэффективности. Холодильник класса А+++ потребляет на 60% меньше электроэнергии, чем аналогичная модель класса А. Для среднего домохозяйства это может означать экономию около 1500 рублей в год только на работе холодильника, подсчитала Ольга Еременко.
Многие приборы потребляют энергию даже в режиме ожидания. Телевизор в режиме ожидания может потреблять до 10 Вт в час. Отключение неиспользуемых приборов от сети может сэкономить до 300 кВт⋅ч в год на семью.
Использование многотарифных счетчиков позволяет экономить на ночных тарифах. В некоторых регионах России ночной тариф может быть на 30−40% ниже дневного. Запуск энергоемких приборов, таких как стиральная машина или посудомоечная машина, в ночное время может заметно снизить расходы, утверждает специалист.
Также способствуют экономии регулярное размораживание холодильника и чистка пылесборника в пылесосе.
Дело в том, что слой льда в 5 мм увеличивает потребление энергии холодильником на 20%, а заполненный пылесборник снижает эффективность пылесоса и увеличивает потребление энергии.
Эти меры не требуют значительных изменений в образе жизни, но могут привести к снижению счетов за электричество на 20−30%. Постепенное внедрение энергосберегающих технологий в быту позволяет сократить расходы без ущерба для комфорта.