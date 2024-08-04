Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как убрать слайм с одежды без стиральной машины

Все знают о таких игрушках, как слайм, или лизун. Он представляет собой желеобразную массу. Случается, что слайм попадает на одежду или мебель. Есть несколько способов избавиться от его следов.

Источник: Shutterstock

Как рассказывает издание «Мел», основные компоненты слайма — это клей ПВА или поливиниловый спирт или поливинилацетат плюс активатор. Для придания лизуну нужной текстуры используют глицерин.

Слайм представляет собой результат химической реакции. Чтобы убрать его следы с одежды или какой-либо поверхности, нужно провести обратную химическую реакцию.

Важно не пытаться отстирать слайм в стиральной машине. Это получится сделать лишь сразу после прилипания. Уже через 5−10 минут стирка будет неэффективна — слайм растечется и проникнет в волокна. Однако избавиться от него все-таки можно.

Алгоритм здесь такой:

  • убрать основную массу слайма, двигаясь от краев к центру;
  • счистить пятно веществом, деактивирующим слайм;
  • выполоскать.

Для первого этапа подойдут скотч, зубная щетка или щетка для одежды/обуви и морозилка. Первой способ займет много времени и сил, но он действенный.

Нужно приклеить скотч к слайму и потом резко его снять. Процедуру нужно повторять до полного удаления. Подойдет и простой канцелярский скотч, и скотч для упаковки, а также малярный.

Что касается щетки, с ее помощью можно убрать слайм даже с ковра. Щетинки позволят вычистить его частицы из ворса.

Если выбор пал на морозилку, то вещь в нее нужно положить на пару часов. Потом надо очистить ее шпателем или щеткой и приступить ко второму этапу.

Для него подойдет, например, зубная паста. Ее нужно втереть щеткой в пятно. Дать постоять, затем натянуть ткань на любую емкость — кастрюлю, миску и прочее — и залить кипятком. Важно, чтобы ткань была в воду погружена полностью. Затем нужно очистить пятно щеткой в кипятке.

Также на втором этапе можно использовать перекись, водку, уксус или средство для мытья посуды. Они подойдут не только для одежды, но и для мебели. Нужно залить пятно от слайма любым из трех средств, а потом счистить ватным диском.

После этих двух этапов останется прополоскать вещь или протереть мебель/ковер влажной тряпкой.

Ранее эксперты рассказали, как можно отмыть пятна пота с белой одежды.

Айгуль Сабитова