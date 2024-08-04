Как убрать слайм с одежды без стиральной машины

Как рассказывает издание «Мел», основные компоненты слайма — это клей ПВА или поливиниловый спирт или поливинилацетат плюс активатор. Для придания лизуну нужной текстуры используют глицерин.
Слайм представляет собой результат химической реакции. Чтобы убрать его следы с одежды или какой-либо поверхности, нужно провести обратную химическую реакцию.
Важно не пытаться отстирать слайм в стиральной машине. Это получится сделать лишь сразу после прилипания. Уже через 5−10 минут стирка будет неэффективна — слайм растечется и проникнет в волокна. Однако избавиться от него все-таки можно.
Алгоритм здесь такой:
- убрать основную массу слайма, двигаясь от краев к центру;
- счистить пятно веществом, деактивирующим слайм;
- выполоскать.
Для первого этапа подойдут скотч, зубная щетка или щетка для одежды/обуви и морозилка. Первой способ займет много времени и сил, но он действенный.
Нужно приклеить скотч к слайму и потом резко его снять. Процедуру нужно повторять до полного удаления. Подойдет и простой канцелярский скотч, и скотч для упаковки, а также малярный.
Что касается щетки, с ее помощью можно убрать слайм даже с ковра. Щетинки позволят вычистить его частицы из ворса.
Если выбор пал на морозилку, то вещь в нее нужно положить на пару часов. Потом надо очистить ее шпателем или щеткой и приступить ко второму этапу.
Для него подойдет, например, зубная паста. Ее нужно втереть щеткой в пятно. Дать постоять, затем натянуть ткань на любую емкость — кастрюлю, миску и прочее — и залить кипятком. Важно, чтобы ткань была в воду погружена полностью. Затем нужно очистить пятно щеткой в кипятке.
Также на втором этапе можно использовать перекись, водку, уксус или средство для мытья посуды. Они подойдут не только для одежды, но и для мебели. Нужно залить пятно от слайма любым из трех средств, а потом счистить ватным диском.
После этих двух этапов останется прополоскать вещь или протереть мебель/ковер влажной тряпкой.
Ранее эксперты рассказали, как можно отмыть пятна пота с белой одежды.
Айгуль Сабитова