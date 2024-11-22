Как уберечь новогоднюю елку от нападения кота

Чтобы ваши любимые семейные украшения не пострадали от нападения кота, разместите их как можно выше. Рекомендуется вешать более дешевые и менее сентиментальные украшения в нижней части елки. В дополнение попробуйте обмотать ниточки от игрушек вокруг ветки, а не просто зацепите их за ветку.