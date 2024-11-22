Как уберечь новогоднюю елку от нападения кота

Яркие новогодние игрушки и сверкающие гирлянды определенно придутся по вкусу домашним котам. Чтобы предотвратить возможное падение новогодней елки, эксперты из CNN в преддверии зимнего праздника рассказали о следующих проверенных лайфхаках.
Надежное основание: закрепите елку
Прежде чем приступить к украшению елки, обязательно закрепите ее должным образом. Например, можно приобрести подставку для елки, которую нужно заполнить водой. Тяжелый держатель не позволит кошке опрокинуть праздничное дерево.
Чем дороже, тем выше: правильно развесьте елочные игрушки
Чтобы ваши любимые семейные украшения не пострадали от нападения кота, разместите их как можно выше. Рекомендуется вешать более дешевые и менее сентиментальные украшения в нижней части елки. В дополнение попробуйте обмотать ниточки от игрушек вокруг ветки, а не просто зацепите их за ветку.
Если же дорогие сердцу елочные игрушки не уцелели до публикации этого лайфхака, возможно, в этом году стоит отдать предпочтение украшениям из пластика.
Ароматерапия: разложите под елкой кожуру от цитрусов
Известно, что кошки не любят запах цитрусовых: лимонов, мандаринов, апельсинов и других плодов. Если рассыпать у основания праздничного дерева ароматную кожуру, то помещение наполнится характерным новогодним запахом, а домашний питомец будет остерегаться елки.
Ну и конечно не забывайте комбинировать все лайфхаки, ведь комплексно они сработают гораздо лучше.
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