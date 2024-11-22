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Как уберечь новогоднюю елку от нападения кота

Выясняем, как обезопасить главный символ Нового года и хрупкие елочные игрушки от усатых шалунов.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Яркие новогодние игрушки и сверкающие гирлянды определенно придутся по вкусу домашним котам. Чтобы предотвратить возможное падение новогодней елки, эксперты из CNN в преддверии зимнего праздника рассказали о следующих проверенных лайфхаках.

Надежное основание: закрепите елку

Прежде чем приступить к украшению елки, обязательно закрепите ее должным образом. Например, можно приобрести подставку для елки, которую нужно заполнить водой. Тяжелый держатель не позволит кошке опрокинуть праздничное дерево.

Чем дороже, тем выше: правильно развесьте елочные игрушки

Чтобы ваши любимые семейные украшения не пострадали от нападения кота, разместите их как можно выше. Рекомендуется вешать более дешевые и менее сентиментальные украшения в нижней части елки. В дополнение попробуйте обмотать ниточки от игрушек вокруг ветки, а не просто зацепите их за ветку.

Если же дорогие сердцу елочные игрушки не уцелели до публикации этого лайфхака, возможно, в этом году стоит отдать предпочтение украшениям из пластика.

Ароматерапия: разложите под елкой кожуру от цитрусов

Известно, что кошки не любят запах цитрусовых: лимонов, мандаринов, апельсинов и других плодов. Если рассыпать у основания праздничного дерева ароматную кожуру, то помещение наполнится характерным новогодним запахом, а домашний питомец будет остерегаться елки.

Ну и конечно не забывайте комбинировать все лайфхаки, ведь комплексно они сработают гораздо лучше.

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