Как триллион водородных бомб. Учёные предупредили о скорой солнечной супервспышке

Одновременно происходит то, что называется солнечной вспышкой, — выброс фотонов с такой огромной энергией, что они несут рентгеновское и даже гамма-излучение. Бывает, что такая вспышка и не сопровождается выбросом плазмы. Для нас разница между двумя этими явлениями в том, что крайне зловредные гамма-фотоны прилетят к нам через восемь минут, а вот протоны, гелиевые ядра и прочие солнечные частицы — дня через два. Значит, в момент обнаружения какого-нибудь особенно экстремального коронального выброса ещё есть какое-то время, чтобы при необходимости отключить чувствительные спутники, а вот в случае только супермощной вспышки вряд ли удастся успеть что-либо сделать.